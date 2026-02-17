Nagy Márton: Öt nagy bank maradhat!

bankok;pénzintézetek;Nagy Márton;

2026-02-17 13:37:00 CET

A tárcavezető letisztítaná a piacot.

Sokallja a hazai pénzintézetek számát a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton egy keddi Facebook-posztjában azt írta, a bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak. Szerinte a rendszer konszolidációja nem halogatható tovább. Öt nagy bank maradhat! - zárta rövid bejegyzését a tárcavezető. A politikus nem tért ki rá, melyek azok a pénzintézetek, amelyeknek a hazai jelenlétét kívánatosnak tartja. Szintén nem tett említést arról, miért pont ötnek kell maradnia.

Orbán Viktor az évértékelőjében név szerint megnevezte az Erste Bankot, amelyet a „háború kutyájának” tart.