Szijjártó Péter arra kérte a horvátokat, tegyék lehetővé az orosz olaj szállítását az Adria vezetéken

2026-02-17 15:43:00 CET

A tárcavezető szerint nem szívességet kérnek Zágrábtól.

Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben, ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Budapesten.

A tárcavezető - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI) - arról számolt be, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.

„Ezért kértük a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát csővezetéken. (...) tegyük tehát világossá, itt nem valamifajta szívességet vagy nem valamifajta jófejséget vagy nem valamifajta humanitárius cselekedetet kértünk a horvátoktól, hanem azt, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályokat. (...) most végre az Adria vezetéket arra lehet használni, amire építették, vagyis hogy ez egy kiegészítő vezetéke legyen a keletről érkező fővezetéknek”

- tette hozzá.

Szijjártó Péter megjegyezte, hogy az Adria vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

„Úgyhogy arra kérjük a horvátokat, hogy egyrészt ne keverjenek össze különböző dimenziókat a kommunikációban, másrészt pedig, hogy a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályoknak megfelelően viselkedjenek” - összegzett