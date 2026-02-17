A szexvideó nem jött be, szóval a Radnai Márk nevét viselő portál most már arra célozgat, hogy Magyar Péter drogot fogyasztott

választás;szexvideó;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-17 15:42:00 CET

Egy kis hangsúlyváltás az Orbán-kormány propagandája alapján. Magyar Péter annyit reagált: Göd.

Új felirat jelent meg azon a honlapon, amelyik a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk nevét viseli.

Videó továbbra sem látható a felületen, azonban az Once upon a time.. felirat alatt megjelent a Tisza Párt elnökének múlt heti nyilatkozata, amelyben Magyar Péter elismerte, hogy a megjelölt napon, 2024. augusztus 3. hajnalán járt abban az apartmanban, amelynek a hálószobáját a videófelvételből kivágott fotón is látni „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam” - fogalmazott akkor Magyar Péter. Ez az idézet olvasható az oldalon, alatta pedig a kérdés:

Biztos?

Ez hangsúlyváltást jelent ahhoz képest, hogy Magyar Pétert egy szexvideó nyilvánosságra hozatalával – a Tisza Párt elnöke és az akkor már csak volt barátnője, Vogel Evelin szeretkezésével – akarták lejáratni. Amint ugyanis Magyar Péter elkezdett arról beszélni, hogy drog volt a lakásban, a Fidesz és az Orbán-kormány propagandája azonnal ráugrott, a Magyar Nemzet például két napja cikkezett arról, hogy egy szemtanú szerint a Tisza Párt elnöke által említett fehér por eltűnt az asztalról.

Bár a Fidesz hangsúlyozta, hogy nincs köze a lejárató kampányhoz, Orbán Viktor propagandistáik mégis kampányt építettek arra, hogy Magyar Péter „drogos buliban” volt. „kettős életet él”, utóbbiról azonban egyelőre senki nem derítette ki, hogy mit jelenthet.

A korábban Magyar Péterről titkos hangfelvételeket készített Vogel Evelin azt állítja, nem ő helyezte el a hálószobában a rejtett kamerát, ő is áldozat, és ő is hajlandó rendőrségi feljelentést tenni. Tett egy feljelentést az apartman tulajdonosa is, akiről a Népszava derítette ki, hogy egy NER-közeli milliárdos feleségéről van szó.

Magyar Péter a 24.hu cikke alatt a Facebookon egyetlen egy szóval reagált a fejleményekre: „Göd.” Ezzel alighanem arra utalt, hogy az Orbán-kormány minden bizonnyal ezzel a történettel próbálja meg elterelni a figyelmet a gödi akkumulátorgyárhoz köthető súlyos mérgezésekről.