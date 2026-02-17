Kubatov Gábor fellebbezett, az új döntés szerint mégsem sértett törvényt a balmazújvárosi választáskor

Kubatov Gábor;törvénysértés;hazugság;fellebbezés;Balmazújváros;időközi önkormányzati választás;

2026-02-17 22:39:00 CET

Mert a választópolgárok az új döntés szerint „helyén tudták kezelni”, amit a Fidesz pártigazgatója terjesztett a nemfideszes jelöltekről.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság február 16-án megváltoztatta a helyi választási bizottság korábbi döntését, Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Balmazújvárosban tartott időközi önkormányzati választással kapcsolatban megsértette a választási eljárásról szóló törvényt - számolt be róla a Debreciner.

A jogsértést Kubatov Gábor esetében eredetileg amiatt állapította meg a helyi testület, mert - mint lapunk is beszámolt róla - a szavazás napján, hajnalban közzétett egy videófelvételt, amelyen a nem fideszes jelöltek, Molnár Péter és Béresné Lőrincz Erzsébet a volt polgármester, Hegedüs Péter által mozgatott bábokként szerepeltek. Kubatov Gábor emellett a felvételen azt mondta, hogy miattuk 856 iskolás és 612 óvodás és bölcsődés maradt étkezés nélkül. Ezt a Fidesz pártigazgatója arra alapozta, hogy az önkormányzat néhány napig nem tudott döntést hozni a közétkeztetésről, csakhogy a bábokként ábrázolt képviselőjelöltek még csak tagjai sem voltak a képviselő-testületnek az említett időszakban, így ha akarták se tudták volna akadályozni a döntéshozatalt.

Kubatov azonban fellebbezett az elmarasztaló döntés ellen és a Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság már neki adott igazat: a Fidesz pártigazgatója többek között azzal magyarázkodott, hogy véleménynyilvánítási jogával élve kritikát fogalmazott meg a Fidesszel szemben induló jelöltek eddigi és jövőben szerinte várható tevékenységével kapcsolatban. „A kampányeszközben megjelenő álláspontja nem tényállításnak, hanem politikai véleménynek minősül az ellenjelöltek múltbeli és jövőben várható tevékenységét érintve, mindazonáltal a tényekkel sem áll ellentmondásban” - állította, a területi választási bizottság pedig helyt adott ennek. A videóról azt írták, „annak tartalma egyáltalán nem olyan, amely túllépné a választási verseny kontextusában értelmezendő szabad véleménynyilvánítás kereteit. Az abban szereplő tartalom egyértelműen egy olyan véleménynyilvánításnak tekinthető, amelyet az esetenként erőteljesebb megfogalmazása ellenére is a választópolgárok a »helyén tudnak kezelni«, azaz a társadalom kellő körültekintéssel tudja értékelni”. Hogy ez utóbbi gondolatot mire alapozzák, az nem derült ki.

A helyi választási bizottság annak idején egy másik jogsértést is megállapított egy impresszum nélküli fideszes szórólap terjesztése miatt, amelyet a választási eljárásról szóló törvény szintén tilt, tekintve, hogy a kiadót mindig fel kell tüntetni a kampányanyagokon. Hogy kik állnak a szórólap mögött, azt viszont nem tudták megfejteni. A Debreciner szerint Hegedüs Péter ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy ennek országos következményei lehetnek: miután a Fidesz nem vallotta magáénak a kampányanyagot, a HVB csak ismeretlen tettessel szemben állapította meg a jogsértést, ami szerinte azt jelenti, hogy akár az áprilisi országgyűlési választások előtt is bevethetnek hasonlót. „Ha a rendőrség nem tudja kideríteni a rendelkezésre álló pár nap alatt, akkor se kampányköltséggel nem kell elszámolni, se a tartalomért nem kell senkinek vállalnia a felelősséget” - figyelmeztetett Hegedüs.

A választást végül 28 szavazatnyi különbséggel (47,09 százalék) nyerte meg a fideszes Nagy Zoltán a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter (43,77 százalék) előtt. A független Béresné Lőrincz Erzsébet 9,13 százalékon végzett.

A Debreciner szerint egyébként a HVB azt is megállapította február 13-án, hogy a Fidesz győztes jelöltje is törvényt sértett: az indokolás szerint ugyanis egyértelmű bizonyítást nyert, hogy Nagy Zoltán a szavazás idején kampánytevékenységet folytatott közterületen, a szavazóhelyiséget magában foglaló épület bejáratától számított 150 méteren belül, valamint a szavazókör helyszínéül szolgáló iskola aulájában. Ezért mindössze 25 ezer forintos bírságot kapott, továbbá eltiltották a további jogsértéstől.

A Közösen Balmazújvárosért Egyesület a választási eredmény megsemmisítését és megismételt szavazás elrendelését kérte, amit azonban a helyi választási bizottság elutasított.