Kubatov Gábor választási törvényt sértett a balmazújvárosi időközi választáson

Megsértette a választási eljárásról szóló törvényt Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Balmazújvárosban tartott időközi önkormányzati választáson - állapította meg a helyi választási bizottság a Debreciner szerint.
Kubatov Gábort jogsértését amiatt állapította meg a testület, mert a szavazás napján, hajnalban közzétett egy videófelvételt, amelyen a nem fideszes jelöltek, Molnár Péter és Béresné Lőrincz Erzsébet a volt polgármester, Hegedüs Péter által mozgatott bábokként szerepeltek. Kubatov Gábor emellett a felvételen azt hazudta róluk, hogy miattuk 856 iskolás és 612 óvodás és bölcsődés maradt étkezés nélkül. Ezt a Fidesz pártigazgatója arra alapozta, hogy az önkormányzat néhány napig nem tudott döntést hozni a közétkeztetésről, csakhogy a bábokként ábrázolt képviselőjelöltek még csak tagjai sem voltak a képviselő-testületnek az említett időszakban, így ha akarták se tudták volna akadályozni a döntéshozatalt.
A helyi választási bizottság egy másik jogsértést is megállapított egy impresszum nélküli szórólap terjesztése miatt, amelyet a választási eljárásról szóló törvény szintén tilt, tekintve, hogy a kiadót mindig fel kell tüntetni a kampányanyagokon. A postaládákba bedobott, láthatóan hozzáértő grafikus által szerkesztett szórólap azt magyarázta, hogy amennyiben a Fidesz jelöltjére szavaznak, az ellenzéki képviselők a továbbiakban nem tudják blokkolni a döntéseket. Az anyagon a Fidesz-KDNP logója és a helyi jelmondatuk is szerepelt, miszerint „Balmazújvárosnak működnie kell!”. A szórólap hátoldalán a nem fideszes jelöltekről azt állították, hogy blokkolnák a város fejlődését, a fideszesről pedig azt, hogy ő segítené.
A választást végül 28 szavazatnyi különbséggel (47,09 százalék) nyerte meg a fideszes Nagy Zoltán a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter (43,77 százalék) előtt. A független Béresné Lőrincz Erzsébet 9,13 százalékon végzett. A Fidesz egészen szürreális módon ünnepelte meg a győzelmet: Kubatov Gábor például az alulmaradt balmazújvárosi jelölteket az NVI tájékoztatását meghamisítva önhatalmúlag tiszásnak minősítette, Orbán Viktor pedig azt állapította meg, hogy „brüsszeli bábkormány” itt nem lesz.Kubatov Gábor meghamisította az NVI tájékoztatását, tiszást csinált a vesztes balmazújvárosi jelöltből Orbán Viktor: Balmazújváros megmutatta, nem lesz itt brüsszeli bábkormány!