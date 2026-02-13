Kubatov Gábor választási törvényt sértett a balmazújvárosi időközi választáson

Kubatov Gábor;törvénysértés;Balmazújváros;

2026-02-13 17:30:00 CET

Egy kampányvideójában bábokként ábrázolta a nem fideszes jelölteket.

Megsértette a választási eljárásról szóló törvényt Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Balmazújvárosban tartott időközi önkormányzati választáson - állapította meg a helyi választási bizottság a Debreciner szerint.

Kubatov Gábort jogsértését amiatt állapította meg a testület, mert a szavazás napján, hajnalban közzétett egy videófelvételt, amelyen a nem fideszes jelöltek, Molnár Péter és Béresné Lőrincz Erzsébet a volt polgármester, Hegedüs Péter által mozgatott bábokként szerepeltek. Kubatov Gábor emellett a felvételen azt hazudta róluk, hogy miattuk 856 iskolás és 612 óvodás és bölcsődés maradt étkezés nélkül. Ezt a Fidesz pártigazgatója arra alapozta, hogy az önkormányzat néhány napig nem tudott döntést hozni a közétkeztetésről, csakhogy a bábokként ábrázolt képviselőjelöltek még csak tagjai sem voltak a képviselő-testületnek az említett időszakban, így ha akarták se tudták volna akadályozni a döntéshozatalt.

A helyi választási bizottság egy másik jogsértést is megállapított egy impresszum nélküli szórólap terjesztése miatt, amelyet a választási eljárásról szóló törvény szintén tilt, tekintve, hogy a kiadót mindig fel kell tüntetni a kampányanyagokon. A postaládákba bedobott, láthatóan hozzáértő grafikus által szerkesztett szórólap azt magyarázta, hogy amennyiben a Fidesz jelöltjére szavaznak, az ellenzéki képviselők a továbbiakban nem tudják blokkolni a döntéseket. Az anyagon a Fidesz-KDNP logója és a helyi jelmondatuk is szerepelt, miszerint „Balmazújvárosnak működnie kell!”. A szórólap hátoldalán a nem fideszes jelöltekről azt állították, hogy blokkolnák a város fejlődését, a fideszesről pedig azt, hogy ő segítené.

A választást végül 28 szavazatnyi különbséggel (47,09 százalék) nyerte meg a fideszes Nagy Zoltán a Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter (43,77 százalék) előtt. A független Béresné Lőrincz Erzsébet 9,13 százalékon végzett. A Fidesz egészen szürreális módon ünnepelte meg a győzelmet: Kubatov Gábor például az alulmaradt balmazújvárosi jelölteket az NVI tájékoztatását meghamisítva önhatalmúlag tiszásnak minősítette, Orbán Viktor pedig azt állapította meg, hogy „brüsszeli bábkormány” itt nem lesz.