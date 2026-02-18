Ausztria nem csatlakozik a Béketanácshoz

Ausztria;Egyesült Államok;Donald Trump;Béketanács;

2026-02-18 06:35:00 CET

Arról pedig még nem döntött, hogy megfigyelői szerepkörben részt fog-e venni a csütörtöki tanácskozáson.

Ausztria nem kíván csatlakozni a Béketanácshoz – közölte Christian Stocker osztrák kancellár külpolitikai szóvivője kedden Bécsben, az APA osztrák hírügynökség megkeresésére reagálva.

Ausztria szívesen hozzájárul a Közel-Kelet tartós békéjéhez, de egy együttműködő, multilaterális rendszer elkötelezett támogatójaként és az ENSZ négy székhelyének egyikeként nem akarunk párhuzamos struktúrák létrehozásában részt venni – jelentette ki a szóvivő. Hozzátette,

„a Béketanács alapokmányával kapcsolatos aggályaink miatt sem jöhet szóba a részvétel”.

A tanács nem áll nyitva a világ összes állama előtt, a kezdeményező Donald Trump amerikai elnök nagyjából 60 államot hívott meg, köztük Ausztriát.

A meghívott európai uniós tagállamok közötti egységes álláspont üdvös lett volna – mondta még a szóvivő, utalva arra, hogy mások mellett Németország és Franciaország például elutasította a részvételt, de Magyarország és Bulgária csatlakozott a kezdeményezéshez, míg Olaszország és Görögország megfigyelőként készül részt venni a Béketanács csütörtökön Washingtonban tartandó első ülésén.

A szóvivő jelezte, arról Bécs még nem döntött, hogy megfigyelői szerepkörben részt fog-e venni a tanácskozáson.