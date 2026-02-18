Túl jól állunk – állapította meg Orbán Viktor Sümegen

Orbán Viktor;Navracsics Tibor;Sümeg;parlamenti választás;

2026-02-18 08:08:00 CET

Erről „január végén készült mérések” alapján számolt be a kormányfő.

Megmondom, hogy állunk itt. Tibor, te ne figyelj, mert túl jól állunk, nehogy visszavessen a munkában! – mondta Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának sümegi állomásán, szavait Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek címezve.

A kormányfő a Facebook-oldalán közzétett videó alapján hozzátette, hogy „a január végén készült mérések alapján” a pártlistán 9 százalékkal vezetnek, egyéniben pedig 14 százalékkal vezet Navracsics.

Veszprém megye 3., Tapolca központú választókerületében 2022-ben Navracsics Tibor 50,7 százalékkal nyert, míg az összellenzéki jelölt, Rig Lajos 44,5 százalékot szerzett. A Tisza Párt idén Balatincz Pétert, az ajkai kórház főorvosát indítja a körzetben.