Navracsics Tibor: Ismerem Lázár Jánost, semmi nincs benne, ami a rasszizmus vagy az emberek lenézésének leghalványabb vonásait mutatná

politika;Fidesz;rasszizmus;Magyarország;interjú;Lázár János;Navracsics Tibor;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-02-02 05:55:00 CET

Végtelenül gusztustalannak tartom, hogy miközben ő bocsánatot kért, ugyanúgy folytatják ellene a politikai hecckampányt, mintha nem tette volna meg – mondta lapunknak a közlekedési és területfejlesztési miniszter. Szerinte a Fidesz egyedül is kormányt tud alakítani a parlamenti választás után. Interjú.

A 2022-es választások előtt arról beszélt, hogy 65,3 százalékban ért egyet a Fidesz politikájával. Azóta növekedett ez az arány?

Nem, ez mindig állandó.

Egy miniszternél ez nem túl magas szám.

De őszinte, nem?

Minek szól a maradék 34,7 százalék?

Vérmérséklet szempontjából sok esetben más vagyok, vagy mást gondolok a politikai kérdésekben, de ezeket lehet rólam tudni, mert a kormányüléseken is beszélek róla, és sokszor el szoktam mondani a nyilvánosságban is.

Mi az, amiről most éppen mást gondol? Mondjuk az elmúlt négy évet elnézve.

Hogy önkritikus legyek: sokkal jobban szerettem volna azt, hogy robosztus fejlesztések legyenek, és e-mögé megfelelő infrastruktúra-fejlesztési programot tegyünk, és azt is, ha erre lett volna pénz.

Előfordul, hogy idegennek érzi magát?

Nem tartozom a Fidesz mainstraimjéhez, ez kétségtelen, de ezzel én együtt tudok élni.

Ez margót jelent?

Néha margót is, de jó erős, vastag margót.

A közepén lenni több lehetőséget jelentene, nem?

Igen-igen.

Ambíciói csak vannak. Vállalna újra vezető pozíciót a pártban?

Végtelenül ambiciózus ember vagyok. Én úgy gondolom, ahogy már mondtam, ma nem tartozom a mainstreamhez, de ez nem azt jelenti, hogy nem vállalnék vezető szerepet. Az élet hozza a pozíciókat és a feladatokat, és én igyekszem őket megfelelően teljesíteni. Magyarországon és az európai politikában minden megtörténhet.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a polgármestereiknek kell fújni a trombitát a választási győzelemért. A gondjaik régóta ismertek, miért pont most ígérik az önkormányzati rendszer átszabását?

Egyrészt azért, mert most lesz két éve, hogy egyáltalán megalakult a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, másrészt pedig azért, mert tavaly ősszel kérte több önkormányzati szövetség, hogy kezdjünk el tárgyalni. Az elmúlt másfél évben a minisztérium munkája révén vált világossá számomra, hogy rendszerszinten hol vannak a legnagyobb problémák. A finanszírozás általában problémát jelent szinte mindenhol gondot jelent, a szolidaritási hozzájárulás kérdése pedig mára akuttá vált. Emellett az önkormányzati szövetségekkel is sokkal intenzívebb párbeszédben vagyunk, folyamatosan jelzik, hogy milyen problémáik vannak az önkormányzati rendszerrel.

Miért csak két év után, ráadásul a kampány előtt vágnak neki ennek?

Nem a kampány előtt. Azért most, mert most jutottunk el oda, hogy világosan lássuk, mely területeken van szükség szélesebb körű konzultációra, és mostanra sikerült a kormányon belül elérnem azt, hogy mandátumot kapjak az önkormányzati reformra.

És annak nincs köze a kampányhoz, hogy Orbán Viktor most állt kötélnek?

Ezt attól kell megkérdezni, aki a mandátumot adta. Én ilyen értelemben sajnálom, hogy most jön egy kampány, mert ha nem jönne, akkor gyorsabban tudnánk haladni előre az önkormányzati reformmal is. Most viszont jön egy választás, és egy kampány. Meglátjuk, hogy alakulunk mi és a reform további sorsa is.

Tényleg azt mondta az önkormányzatoknak, hogy nem 2026-os túlélésük megoldására kapott mandátumot?

Nem ezt mondtam. Ők azzal jöttek, hogy ahhoz, hogy az önkormányzati reformról beszéljünk, ahhoz 2026 finanszírozásáról kell beszélni. Én pedig azt mondtam, hogy én nem az az ember vagyok, akivel erről kell beszélni, mert ez a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, de közvetítek a felek között, ahogy eddig minden alkalommal, ha kértek.

Mi lesz a szolidaritási hozzájárulással? Csökkenteni fogják?

Két kérdésben kell megállapodni: a mértékben és a mechanizmusban. A Megyei Jogú Városok Szövetsége például egy 15 százalékos plafont javasolt, de ennél is fontosabb, hogy az önkormányzatok lássák, hova kerül a befizetett pénz. A Versenyképes Járások Programhoz hasonló mechanizmussal meg lehet oldani, hogy a befizetések egy része visszakerüljön abba a térségbe, ahol megtermelődött, másik része pedig a felzárkóztatandó térségekbe jusson, pályázati úton, azonosítható módon. Ha például Szombathely befizeti a hozzájárulást, akkor világosan el lehessen mondani a választóknak, hogy a pénz egy része mondjuk egy berettyóújfalui fogorvosi rendelő felújítására, másik része pedig a szombathelyi térség fejlesztésére ment. Erre a legtöbb polgármester azt mondta, hogy ha ez így van, akkor részükről a szolidaritási hozzájárulás akár elviselhető is.

Vannak polgármesterek, akik az iparűzési adótöbbletükből sem akarnak erre költeni.

Erről még zajlanak az egyeztetések, de a Versenyképes Járások Program éppen abból a kritikából született, amely a szolidaritási hozzájárulást érte. A cél az, hogy olyan megoldás legyen, ami a kormánynak és az önkormányzatoknak is vállalható.

Felmerült, hogy a reform részeként megszűnhetnének a tankerületek, és az iskolák visszakerülhetnének az önkormányzatokhoz. Csömör polgármestere erre kérte önt.

Ez nem része az önkormányzati reformnak, és nem is tartozik a tárcámhoz. Sem a reform, sem a Versenyképes Járások Program keretében nem számolunk a tankerületek megszüntetésével. Amikor az önkormányzati szövetségeket erről megkérdeztem, határozottan elzárkóztak tőle.

Nem örülnének ön szerint az önkormányzatok, ha visszakapnák az iskoláikat?

A legtöbb nem. Biztos van egy-kettő anyagilag olyan jól ellátott önkormányzat, amelyik úgy gondolja, hogy el tudná látni az iskolákat. De a legtöbb polgármester nekem határozottan azt mondta, hogy köszönik szépen, örülnek, hogy nem nekik kell fenntartani őket.

Ön támogatná egyébként?

Elméleti kérdésekkel majd akkor foglalkozom, ha nyugdíjba vonultam.

Miért ön a biztos választás az egyéni választókörzetében?

Mert ebben a választókörzetben számos olyan fejlesztés valósult meg, ami annak köszönhető, hogy tudtam lobbizni a térségért. És az itteni polgármesterekkel, gazdasági szereplőkkel - megkockáztatom, hogy szinte kivétel nélkül nagyon jó a kapcsolatom. Ajka baloldali polgármestere Schwartz Béla a nyilvánosság előtt köszönte meg, hogy nem csupán nagyon sok fejlesztést hoztam a régióba, hanem békét is - az minden politikai kérdésnél fontosabb, hogy az itt élő emberek ezt érzik. Sőt, a 2022-es ellenfelemmel, Rig Lajossal is kiváló a kapcsolatom, sőt, ő az egyik ajánlóm, ebben a választási kampányban. Miután képviselőtársam elvesztette a választást, és kiszállt a politikából, sokszor beszéltünk. Két éve valamelyik Facebook-bejegyzésem alá odaírt, hogy én milyen kiváló képviselő vagyok, amin én meglepődtem, és nem tartottam magától értetődőnek. De nagyon büszke vagyok rá, hogy ő az egyik ajánlóm ebben a kampányban, és nem hiszem, hogy a magyar-, a világpolitikatörténetben előfordult volna, hogy egy négy évvel ezelőtti ellenfél ilyet tenne.

Említette, hogy ön hozza a pénzt a körzetbe, de ezt a tiszás ellenfele is el tudja mondani, tekintve, hogy bizonyos felmérések szerint ő lesz kormányon, ön meg ellenzékben.

Igen csak én tényekről beszélek, ő pedig jövőbeli feltételezésekről, ami szerintem elég fontos különbség.

Ha ők kerülnek kormányra, mégis neki lesz erre lehetősége.

De ha mi kerülünk kormányra, én olyan pozícióban leszek, amivel tudok ide fejlesztéseket hozni. Ha pedig ők, akkor ő nem tudom milyen pozícióban lesz.

És ha ellenzékbe kerül a Fidesz, ön milyen pozícióban lesz?

Ezt meglátjuk, az egy másik tészta. Én azzal számolok, hogy nyerünk.

A visszavonulást, és a miniszterségét is ahhoz kötötte, hogy megnyeri-e a választókerületét. De ha ön nyer a körzetben, viszont a Fidesz nem, akkor marad?

Ha megválasztanak a választópolgárok, akkor nem kérdés, hiszen ez azt jelenti, hogy az itt élő emberek bíznak bennem. Akkor ott kell lennem, akármilyen könnyű vagy nehéz. Voltam 2006 és 10 között ellenzéki képviselő, sőt, frakcióvezető is.

Feltételezem, hogy az egyéni körzetében vannak saját kutatásai. Mit mutatnak ezek az ön és a tiszás ellenfele esélyeiről?

Számomra munkára ösztönző jó eredményeket.

Tehát szoros a verseny?

Előre minden választás szoros, nincs olyan, hogy valami lefutott. De én mégis azt érzem, hogy országosan győzni fogunk, és ebben a választókörzetben is.

Mit érzett, amikor régi jó barátja Lázár János cigányokról szóló mondatait hallotta?

Ő nem csak elnézést, hanem bocsánatot is kért ezért.

Kielégítő volt ez a bocsánatkérés?

Szerintem ha valaki bocsánatot kér a másiktól, azt nem lehet visszautasítani. A bocsánatkérés az egyik legőszintébb és legelemibb gesztus a másiktól. Ő azt mondta rosszul fogalmazott, bocsánatot kért. Lázár János hódmezővásárhelyi polgármesterként az egyik legsikeresebb romaintegrációs oktatási programot hajtotta végre 20 évvel ezelőtt. Nincs okunk rá, hogy ne vegyük komolyan.

Baki volt ez vagy direkt történt?

Nem volt direkt, én ismerem Jánost. Ő egyáltalán nem cigányellenes, semmi olyan nincs benne, ami a rasszizmus vagy az emberek lenézésének leghalványabb vonásait mutatná.

A lenézés kizárása és a bocsánatkérés emlegetése érdekesen hangzik az önök közt történtek fényében.

Én ezt a kérdést már lezártam. Visszatérve az eredeti kérdésére, szerintem az ellenfeleinek is meg kéne bocsátani neki. Végtelenül gusztustalannak tartom, hogy miközben ő bocsánatot kért, ugyanúgy folytatják ellene a politikai hecckampányt, mintha nem tette volna meg. Ugyanúgy lerasszistázzák, demonstrálnak ellene satöbbi. Akkor mire való a bocsánatkérés a politikában?

A Fidesz mit csinálna, ha az ellenfél oldalán történne ilyen?

Én abban bízom, hogy elfogadná a bocsánatkérést, és lefordulna erről a kérdésről.

A magyar politika jelenleg mégiscsak úgy néz ki, hogy az ellenfél azt mondja, hogy valamit nem követett el, vagy nem ő írt egy programot, de ugyanúgy kampányt építenek rá, sőt bírósági ítéleteket sem vesznek figyelembe.

Itt óriási különbség van.

Számít egyáltalán most a politikában, hogy mi történik?

Hát, ha nem, az nagyon szomorú, mert akkor onnantól kezdve minden megengedett. Lehet, hogy én vagyok naiv, de én ebben a választókörzetben például javasoltam egy etikai kódexet, amit visszautasítottak a versenytársaim, mondván, hogy azért, mert annyira közhelyszerű dolgok vannak ebben, hogy ők ezt automatikusan betartanák. És egyelőre béke van ebben a választókerületben. Persze vannak véresszájú kommentelők, de a jelöltek nem személyeskednek, és ez így volt 22-ben, és hiszek abban, hogy 26-ban is sikerül megelőzni. Hogy nem lesz személyeskedő veszekedés, egymás megsemmisítése, hanem tárgyszerűen egymás nézeteit, egymás pártjainak a programját kritizáljuk, de egymást tiszteletben tartjuk.

A Fidesz oldalán ezt látja? Nincs személyeskedés, megsemmisítés?

De én Veszprém 3-as egyéni választókörzetéről beszélek, magamról tudok beszélni, másért nem tudok felelősséget vállalni. Én azért tudok felelősséget vállalni, hogy én milyen kampányt folytatok itt. Nekem tiszteletreméltó ellenfeleim vannak, legyen szó Bakk Istvánról, aki a DK jelöltje, legyen szó Balatincz Péterről, aki a Tisza jelöltje. Ezek tiszteletreméltó, családos emberek. Hogy jönnék én ahhoz, hogy elkezdjek személyeskedni velük?

Lázár János mondatai ártanak a pártnak, és az ön győzelmének?

Én nem használok ilyen mondatokat, ez önmagáért beszél, nem?

Ha a pártnak árt, az az ön győzelmére is visszaüthet.

Meglátjuk. Egy nagy közösség tagjai vagyunk, igen.

Felmerült az is, hogy Lázár János mégis tudatosan beszél így, hogy a Mi Hazánk-felé kacsintgasson.

Igen, emberek élnek abból, és elég komoly fizetést kapnak azért, hogy ilyen konstrukciókat gyártanak.

Előállhat olyan helyzet, hogy a Fidesznek koalícióra kelljen lépnie a Mi Hazánkkal?

Szerintem nem, mert a Fidesz egyedül fog győzni a KDNP-vel pártszövetségben.

Mindenfajta forgatókönyv elképzelhető, hiszen a választópolgárok fognak dönteni.

Mindenfajta forgatókönyv elképzelhető, de az én véleményemet kérdezte, és az az, hogy a Fidesz egyedül fog győzni.

Beleférhet önnek a Mi Hazánk-koalíció, ha mégis ilyen helyzet áll elő?

Nem foglalkozom ezzel, mert a Fidesz egyedül fogja megnyerni a választást.

A romakérdés önnél is forró téma az önazonossági törvény kapcsán. Visszautasította, hogy ez cigánytörvény lenne, de utólag sem érzi úgy, hogy így érvényesült?

Utólag sem. A törvénynek van két passzusa, ami eleve kizárja ezt. Az egyik, hogy csak az Alaptörvény szellemével összhangban lehet ilyen rendeleteket hozni, a másik pedig kifejezetten tilt minden diszkriminációt. Az lehet, hogy van olyan, aki úgy gondolja, hogy ilyen jellegű rendeletet hozhat, de a kormányhivatalok akkor közbelépnek, mint ahogy az eddig meghozott rendeletek körülbelül egyharmadánál, egynegyedénél meg is tették.

Észak-Magyarország alkalmazza a legaktívabban a törvényt, itt vonult régen a Magyar Gárda. Tatárszentgyörgy, Alsózsolca, és olyan települések vezetik be, ahol a legdurvább romák elleni agressziók történtek.

De ez a jelenség és nem az ok. Az ok szerintem az, hogy Észak-Kelet Magyarországi térség gazdaságilag a legfrusztráltabb, és közbiztonság szempontjából a legveszélyeztetettebb. Ebből adódóan arról lehet szó, hogy ott érzik magukat veszélyben az emberek, ezért az önazonossági törvénnyel jobban be akarják biztosítani magukat.

Az eredeti elgondolás mégis az volt, hogy a frekventált települések vezessék be, ahol az infrastruktúra nem bírja a beáramló népességet.

Nem volt eredeti elgondolás, véleményem volt. Nálam alapvetően kétfajta településcsoport polgármesterei kezdeményezték a törvény megalkotását: a budapesti agglomerációból, a másik a Balaton keleti medencéjének térsége. Ezért mondtam azt, hogy szerintem nekik például egy nagy segítség. Van is olyan balatonparti- és agglomerációs település, ami ezt bevezette, de kétségtelen, hogy számszerűleg a legtöbb az Észak-Kelet Magyarországi térségekből. De ez nem azt jelenti, hogy én a budapesti és a balatonparti településeknek terveztem ezt a törvényt. Hanem, amikor született ez a törvény, és megkérdezték kinek jó, azt mondtam, hogy például nekik.

A KDNP-s vezetésű Vizslás községe éppen csődbe ment, miközben a törvénnyel élve ingatlan-elővásárlási jogot hirdetett a betelepülőkkel szemben Erről mit gondol?

A Népszava írt erről egy cikket néhány napja úgy, mintha Vizslás mostani anyagi helyzete és a tavaly ősszel elfogadott önazonosságvédelmi rendelete között bármiféle összefüggés lenne. Nincs összefüggés, csak amiatt, mert két ügyet egymás mellé tettek, ez nyilvánvaló!

De mindezek alapján nem szorulna korrekcióra a törvény?

A törvény nem, hiszen az tartja magát. Az önkormányzatoknak adja meg a lehetőséget, hogy ha úgy érzik, az önazonosságuk veszélyben van, akkor alkossanak rendeleteket, de a meghatározott keretek között.

De hát épp a meghatározott kereteken múlik minden, amit a törvény jelöl ki.

De ez az, amit a Kormányhivatalok érvényesítenek. És ha vita van, akkor bíróság elé kerül. Működik a magyar jogállam, az a helyzet.

Megfelelően érvényesítik?

A jogállamiság nem azt jelenti, hogy senki nem hibázhat, hanem azt, hogy ha valaki hibázik, hanem azt, hogy ha valaki a jogszabályokat megszegi, akkor a jogérvényesítő intézmények működésbe lépnek, és rákényszerítik, hogy a jogszabállyal összhangban cselekedjen. Eddig még senki nem tudott mutatni egy konkrét esetet sem a törvényben, ami vesztélyeztetné a jogállamiságot, vagy a magyar kisebbségek jogait.

A választás másnapján, 2026. április 13-án mire számít? Ha esetleg nem a Fidesz nyer…

Maradjunk a kérdés első részénél, én arra számítok, hogy a Fidesz nyer…

De oldaltól függetlenül szerintem mindkét tábor attól fél, hogy attrocitások jönnek a választás után.

De a magyarok nagyon szeretnek rettegni, nem?

A Fidesz-szavazók nyugalmáért tud garanciát vállalni?

Én önért sem tudok garanciát vállalni, csak magamért tudok. Minden ember vállaljon magáért, ez egy polgári társadalom.