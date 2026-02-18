medve;Veresegyház;Csomád;

Képünk illusztráció

Veresegyház és Csomád között bandukolt a Hungaroringnál feltűnt medve

Legyen óvatos, aki arra jár!

Mint tegnap a Népszava is beszámolt róla, medve jelenlétéről érkezett jelzés a budapesti agglomerációból. Az állatot Mogyoród külterületén, a Kukukkhegy feletti erdős sávban, a bánya fölötti részen észlelték. A terület a Hungaroring közelében található, és mivel Fót határához is közel fekszik, a fóti önkormányzat is figyelmeztetést adott ki.

Azóta a csömöri önkormányzat adott jelzést az állatról a Facebookon. „A vadásztársaságtól ma reggel kapott értesüléseink szerint a medvét ma Veresegyház és Csomád között látták, a társaság fotókat is készített a bandukoló mackóról. Ettől függetlenül, amíg nem sikerül őt befogni, óvatosan sétáljatok, túrázzatok a környéken!” - írták.

Veresegyház önkormányzata előzőleg jelezte, hogy az állat nem az ott található Medveotthonból szökött meg, az intézmény biztonságosan működik.

