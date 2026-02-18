Kiadta a figyelmeztetést az operatív törzs, helyenként 20 centiméter hó is eshet a héten

havazás;időjárás;hideg;hófúvás;ónos eső;hóesés;Operatív Törzs;időjárás előrejelzés;havas eső;

2026-02-18 16:32:00 CET

Néhány napra visszatér a tél, havazásra, havas esőre, ónos esőre is számítani kell csütörtökön. Pénteken viharos szél és hófúvás, szombat hajnalban pedig mínusz 15 fok is lehet.

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat. Délelőtt Budapesten és az Északi-középhegységben várható havazás, havas eső, majd eső. Budapesttől délre minimális, a fővárostól északra azonban 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat – tudatta lapunkhoz eljuttatott szerdai közleményében az operatív törzs.

Azt írták, az Északi-középhegységben 3-8 centiméter, az északi határon akár 10 centiméter hó is várható. Csütörtök délután délnyugat felől 10-20 milliméter csapadékra van kilátás, ennek halmazállapota az előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan.

Péntek hajnalban északnyugat felől havas eső, hó várható, a Dunántúl északi részén 10-20 centiméter hó is eshet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben akár ezt meghaladó mennyiség is. Pénteken északkeleten és a Dunántúlon viharos szélre lehet számítani, ami akár hófúvást is okozhat, míg szombat hajnalban a mínusz 10-15 fok sem kizárt.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. Hozzátették, ahol ónos eső, vagy hófúvás miatt meteorológiai riasztás lenne érvényben, ott aki teheti, inkább ne induljon útnak. Aki autóval indul el, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg, indulás előtt pedig a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. Ha valahol a közművek sérülése miatt huzamosabb időn át kiesne fűtés és a lakóházak lehűlnek, ott a katasztrófavédelem az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket nyit meg. Ha egy település, vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az emberek ellátásáról – olvasható a közleményben.