Az MVM borítékban, a rezsistopról szóló levéllel együtt kézbesíti Orbán Viktor üzenetét

2026-02-18 18:12:00 CET

A NAV az Ügyfélkapun keresztül küldi, az MVM a Magyar Postával viteti házhoz a miniszterelnök üzenetét.

A Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV) után már az MVM is kézbesíti Orbán tájékoztató levelét – írja a Telex. A lap olvasója MVM-es borítékban, a januári rezsistopos levéllel együtt kapta meg az Orbán Viktor mosolygós portrájával ellátott levelet, amelyben a miniszterelnök azzal büszkélkedik, hogy az intézkedés „megvédi a családokat az extrém időjárás váratlan következményeitől”.

Orbán Viktor a levélben arról ír, hogy „január másfél évtizede nem látott hideget hozott”, ezért döntött az Orbán-kormány a rezsistop mellett. „A nemzeti kormány háborús időkben is vállalja azt, hogy a rezsicsökkentett árakon keresztül biztonságot nyújt a családok számára” – olvasható a levélben, amely azzal zárul, hogy „a magyar gazdaság által megtermelt forrásokat nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyar családok támogatására” fordítják.

Mint arról a Népszava is beszámolt, szerdán kísértetiesen hasonló üzenetet kaptak a NAV-tól a családosok az Ügyfélkapun keresztül. A különbség pusztán annyi, hogy a levél a „Tisztelt Honfitársam!” helyett „Tisztelt Szülő!” megszólítással kezdődik, és ebben arról tájékoztat a miniszterelnök, hogy mit jelent a családok számára a családi adókedvezmény. A levél végén pedig szóról szóra ugyanaz a mondat áll, ami az előzőben, miszerint a magyar forrásokat Ukrajna finanszírozása helyett a magyar családok támogatására fordítják.

Tavaly nyáron derült ki, hogy az orosz-ukrán háborúra és a humanitárius következményeire hivatkozva lazított a kabinet az adatvédelmi szabályokon, így a NAV, valamint a Magyar Államkincstár (mostantól közvetlenül küldhet kormányzati üzeneteket az embereknek. A 2025. augusztus 14-én hatályba lépő rendelet indoklása szerint kulcsfontosságú, hogy az állami kedvezményekről és támogatásokról szóló információk a lehető legtöbb emberhez eljussanak.

Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója korábban lapunknak arról beszélt, hogy ez pont olyan törvénysértő árukapcsolás, mint amikor a kormány azokon a kommunikációs csatornákon szórta a választási propagandát, amelyekre az emberek eredetileg a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás miatt iratkoztak fel.