Orbán Viktor az Ügyfélkapun küldött üzenetet a családosoknak, hogy megvédi őket a háborútól

2026-02-18 17:23:00 CET

A mindenki által használt, rendeltetése szerint hivatali ügyintézésre szolgáló portálon a NAV terítette fideszes kampányszlogeneket.

Az Ügyfélkaput megnyitva szerda délután üzenetet kaptak a NAV-tól a magyar családosok. Orbán Viktor levele fogadta őket, és amelyben a miniszterelnök a Családi Adócsökkentés Pluszról, valamint a gyermekek után járó adókedvezményekről tájékoztat – szúrta ki a 24.

„A nemzeti kormány a háborús időkben is vállalja azt, hogy biztonságot nyújt a családok számára. A magyar gazdaság által megtermelt forrásokat nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk” – írta Orbán Viktor a levélben, amelyet a Nekünk Magyarország az első! fideszes kampányszlogennel zárt.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a kormányfő éppen néhány napja riogatta egy brüsszelező, ukránozó levélben a magyar gazdákat a – rendeltetése szerint hivatali ügyintézésre szolgáló – Ügyfélkapun, még a hivatalosan a héten kezdődő kampány előtt. Karácsony előtt pedig Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára ugyancsak az Ügyélkapun küldött adóemeléssel és háborúval riogató üzenetet a nyugdíjasoknak.