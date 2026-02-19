egészségügy;mozgás;háziorvos;sportolás;recept;Podcast;

2026-02-19 05:50:00 CET

Egészségpolitikai podcastünk, a Szike új epizódjában Vitrai József népegészségügyi szakértő és Babai László életmódorvos beszél arról, hogy egyetlen tabletta sem tud ennyi jótékony hatást egyszerre.

Aggasztóan kevés fogy a leghatékonyabb ingyenes gyógyszerből Magyarországon, pedig bizonyítottan 20–30 százalékkal csökkenti a szív-érrendszeri halálozást, mérsékli a 2-es típusú cukorbetegség, a stroke és a depresszió kockázatát. További „mellékhatásként” jobb alvást, jobb közérzetet és hosszabb egészségben eltöltött éveket ad. Ez a gyógyszer a mozgás.

A Szike podcast új epizódjában Vitrai József népegészségügyi szakértő és Babai László életmódorvos arról beszélt, hogy egyetlen tabletta sem tud ennyi jótékony hatást egyszerre.

A műsorban szóba került egy újabb megközelítés is: a legfrissebb kutatások szerint 1 perc intenzív mozgás 4–8 (sőt egyes esetekben még több) perc mérsékelt mozgásnak felel meg bizonyos kockázatok csökkentésében.

Ez nem azt jelenti, hogy a séta semmit sem ér. Vitrai József szerint a legkisebb többlet mozgás is használ, különösen az amivel valaki a nulláról mozdul el. De nem minden mozgás, ami fáraszt. Így nem reális az a társadalmi önfelmentés miszerint az, hogy aki például egész nap a konyhában téblábolt az már eleget mozgott. A jelentős kockázatcsökkentéshez nem elegendő csak a könnyű, a mérsékelt mozgás.

Babai László szerint egy új mutató, az úgynevezett kardiorespiratorikus fittség – a VO₂max – egyre fontosabb paraméter lehet a rendelőben is. – Mérünk vérnyomást, koleszterint, vércukrot. Remélem, a VO₂max is ilyen alapmérés lesz – fogalmazott. A fittség ugyanis szorosan összefügg a halálozási kockázattal: ha valaki fizikai terheléssel növelni tudja a fittségét, az bármilyen életkorban csökkenheti az egyes „halálos betegségek” kockázat, sőt hosszabban maradhat egészséges.

A beszélgetésben elhangzott: mozgás közben az izom inzulin nélkül is képes glükózt felvenni, javul az inzulinérzékenység, és ez a kedvező hatás akár 48 órán át is fennmaradhat. Vagyis

a mozgás nem „csak” fogyókúrás eszköz, hanem terápiás hatása is van.

Arra a felvetésre, hogy mire van szükség ahhoz, hogy valaki a kényelmes kanapéját futócipőre, edzőteremre váltsa, Vitrai József szerint három dolog kell: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet. Vagyis hiába kap valaki receptet, ha nincs járható járda, biztonságos park a közelében, vagy ha nincsen ideje, támogató közössége a mozgáshoz Szakértőink szerint

a társaságban végzett mozgás 3–5-ször hatékonyabb a motiváció fenntartásában, mint az egyéni próbálkozás.

Például a gyaloglóklubok, sétafoci-programok mind hozzájárulhatnak a résztvevők sikeréhez.

A magyarországi „mozgás receptre” program keretében a háziorvosok mozgást is felírhatnak pácienseiknek. Svédországban több mint húsz éve működik ilyen modell, ott ez a program már több mint százezer embert ért el. Magyarországon jelenleg ez a lehetőség 500–600 háziorvosi rendelőben érhető el, és már néhány ezer páciens használja aktívan.

A skandináv példa azt mutatja: ehhez kulturális háttér is kell – mondta Vitrai József. A szakértő szerint az is egy probléma, hogy a finanszírozás ma főleg a betegellátásra koncentrál, miközben a mozgás (és általában a megelőzés) sokszor kiszorul az egészségügy feladatai közül. Hozzátette: egyértelmű, hogy a megelőzés költséghatékony, erre rengeteg adat van, olyan költségvetés kell, ami az egészségjavítására fókuszál. Van olyan ország, ahol a jóléti költségvetést már alkalmazzák. Például Bhután egyedülálló módon nem a GDP-vel, hanem a Bruttó Nemzeti Boldogság (GNH) filozófiájával méri a fejlődést, és olyan kormányzati intézkedéseket támogatnak, ami azt javítja az egészséget.