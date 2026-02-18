Bíróság előtt Mark Zuckerberg, közösségimédia-függőségről szóló perben kell tanúskodnia

per;Facebook;függőség;Mark Zuckerberg;közösségi média;Instagram;WhatsApp;Meta;

2026-02-18 19:39:00 CET

A Facebook anyavállalatának vezérigazgatóját azzal vádolják, hogy a közösségi oldalakat tudatosan úgy alakították ki, hogy azokra a gyerekek ráfüggjenek. Van cégvezető, aki szerint az sem bizonyítja a függőséget, ha valaki egy nap alatt 16 órát tölt az Instagramon.

A Facebook alapítója és a közösségi médium anyavállalatának (Meta) vezérigazgatója, Mark Zuckerberg szerdán megérkezett egy kaliforniai bíróságra, ahol egy mérföldkőnek számító perben kell tanúskodnia arról, vajon a közösségi média függőséget okoz-e a gyerekek körében – írja a BBC.

Ez az első alkalom, hogy Mark Zuckerberg bíróság előtt jelenik meg azután, hogy évek óta heves kritikák érik vállalatát, amely egyben az Instagram és a WhatsApp tulajdonosa is. A Los Angelesben zajló per középpontjában egy K.G.M. monogrammal jelölt felperes áll, aki gyermekkorában kezdte használni az Instagramot és a YouTube-ot. Ügyvédei szerint a közösségi médiacégek tudatosan úgy alakították ki platformjaikat, hogy azokra a fiatalok ráfüggjenek, miközben tisztában voltak a mentális egészségre leselkedő kockázatokkal.

A Meta jogászai ezzel szemben azt állítják, hogy a felperest ért károk más életeseményekből fakadnak, nem pedig az Instagram használatából. A tárgyalást kiemelt figyelem övezi, mivel több ezer hasonló per van folyamatban az Egyesült Államokban a technológiai óriásvállalatok ellen.

A bíróság előtt szülők is megjelentek, akik szerint gyermekeik mentális problémái összefüggésben állnak a közösségi platformok használatával. A per során várhatóan szóba kerül a Meta hirdetési alapú üzleti modellje is, amely olyan mutatókra épül, mint az oldalon eltöltött idő. Zuckerbergnek az Instagram tervezéséről és az évek során bevezetett módosításokról is kérdéseket tesznek majd fel, különösen arról, milyen lépéseket tettek a felhasználók függővé tétele érdekében.

A múlt héten az Instagram vezetője, Adam Mosseri vitatta a vádakat, szerinte az nem bizonyítja a függőséget, ha valaki egy nap alatt 16 órát tölt az Instagramon. A per várhatóan több hétig tart, és a tervek szerint korábbi Meta-alkalmazottak is tanúskodhatnak, akik azóta nyilvánosság elé tárták a cég gyakorlatait. A perben egyébként a Google tulajdonában álló YouTube is alperes, ám a BBC értesülései szerint a videómegosztó vezérigazgatója, Neal Mohan végül mégsem fog tanúskodni.

Nem elszigetelt esetről van szó: jelenleg több ezer hasonló kereset van folyamatban az Egyesült Államokban családok, állami főügyészek és tankerületek részéről. Az egyik ügyben 29 állami főügyész arra kéri a kaliforniai szövetségi bíróságot, hogy kötelezze a platformokat azonnali változtatásokra, például a 13 évesnél fiatalabb felhasználók fiókjainak törlésére.

Közben világszerte is szigorodnak a szabályozások: Ausztráliában tavaly év végétől betiltották a 16 éves kor alattiak közösségi média-használatát, valamint az Egyesült Királyság, Dánia, Franciaország és Spanyolország is hasonló intézkedéseket fontolgat.