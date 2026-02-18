A Magyar Független Fuvarozók Szervezete szerint elfogadhatatlan, hogy kiszivárgott egy hangfelvétel a minisztériumi tárgyalásról

hangfelvétel;Lázár János;kiszivárogtatás;fuvarozók;Hadházy Ákos;

2026-02-18 21:33:00 CET

Elítélik a zárt körű szakmai megbeszéléseken elhangzottak részleges kiszivárogtatását, valamint a „megtévesztő, összevágott felvételek önös politikai érdekből történő” felhasználását. Visszautasítják továbbá, hogy Hadházy Ákos vagy bárki más összemossa az MFFE képviselőit a szivárogtatással.

Elítélik a zárt körű szakmai megbeszéléseken elhangzottak részleges kiszivárogtatását, valamint a „megtévesztő, összevágott felvételek önös politikai érdekből történő felhasználását”, akár Hadházy Ákos, akár más teszi.

„Elfogadhatatlan és minősíthetetlen szivárogtatást” emleget szerda esti, Facebook-oldalára kitett közleményében a Magyar Független Fuvarozók Szervezete (MFFE) azután, hogy Hadházy Ákos nyilvánosságra hozott egy hozzá eljutott hangfelvételt, amely a független országgyűlési képviselő szerint az érdekképviselők és az Építési és Közlekedési Minisztérium közötti tárgyalásról készült.

Mint arról beszámoltunk, a hangfelvétel kikerülése után a Lázár János vezette tárca úgy döntött, hogy megszakítja tárgyalásait a fuvarozókkal. „Az MFFE és a MOSZ mélységesen elítéli a zárt körű szakmai megbeszéléseken elhangzottak részleges kiszivárogtatását, és megtévesztő, összevágott felvételek önös politikai érdekből történő felhasználását”– olvasható a közleményben.

A posztban kiemelik, hogy az érdekképviseletetek és a közúti árufuvatozás szabályozásában érintett állami szervek az idei évben rengeteg időt és energiát fordítottak a közúti fuvarozás helyzetének áttekintésére, az anomáliák feltárására, és a fuvarozók érdekeinek megfelelő reformok előkészítésére, „a témában több mint tíz, egyenként akár hat órán át tartó szakmai megbeszélésre került sor az illetékes szakértők részvételével”.

„A megbeszélésen elhangzottak részletekben történő, önkényes, összevágott kiemelése lehetetlenné teszi az egyeztetések valós témájának, motivációinak és irányultságának jóhiszemű, hiteles bemutatását és megértését” – írták. Hozzátették, a kiszivárgott felvételen hallható részletek nem tükrözik a megbeszélések irányultságát, ezért úgy látják, hogy aki ezt ilyen formában közzéteszi, félrevezeti a közvéleményt, és rengeteget árt vele a fuvarozóknak.

„Az MFFE és a MOSZ elkeserítőnek tartja a történteket, mélységesen elítéli annak minden érintettjét, és felhívja a figyelmet arra, hogy a kiszivárogtatók önző érdekük mentén, a károkkal nem törődve igyekszenek semmissé tenni több tucat szakértő több ezer munkaórájának eredményeit azzal, hogy feszültséget és bizalmatlanságot keltenek” – hangsúlyozták a közleményben.

Visszautasítják, hogy Hadházy Ákos vagy bárki más a december 22-én tartott kamionos demonstráció képeinek felhasználásával összemossa az MFFE képviselőit a szivárogtatással, és felszólítják az érintetteket, hogy haladéktalanul távolítsák el az ilyen bejegyzéseket a közösségi oldalakról. Közleményüket ekként zárják: