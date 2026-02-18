A Magyar Független Fuvarozók Szervezete szerint elfogadhatatlan, hogy kiszivárgott egy hangfelvétel a minisztériumi tárgyalásról

Elítélik a zárt körű szakmai megbeszéléseken elhangzottak részleges kiszivárogtatását, valamint a „megtévesztő, összevágott felvételek önös politikai érdekből történő felhasználását”, akár Hadházy Ákos, akár más teszi.
„Elfogadhatatlan és minősíthetetlen szivárogtatást” emleget szerda esti, Facebook-oldalára kitett közleményében a Magyar Független Fuvarozók Szervezete (MFFE) azután, hogy Hadházy Ákos nyilvánosságra hozott egy hozzá eljutott hangfelvételt, amely a független országgyűlési képviselő szerint az érdekképviselők és az Építési és Közlekedési Minisztérium közötti tárgyalásról készült.
Mint arról beszámoltunk, a hangfelvétel kikerülése után a Lázár János vezette tárca úgy döntött, hogy megszakítja tárgyalásait a fuvarozókkal. „Az MFFE és a MOSZ mélységesen elítéli a zárt körű szakmai megbeszéléseken elhangzottak részleges kiszivárogtatását, és megtévesztő, összevágott felvételek önös politikai érdekből történő felhasználását”– olvasható a közleményben.
A posztban kiemelik, hogy az érdekképviseletetek és a közúti árufuvatozás szabályozásában érintett állami szervek az idei évben rengeteg időt és energiát fordítottak a közúti fuvarozás helyzetének áttekintésére, az anomáliák feltárására, és a fuvarozók érdekeinek megfelelő reformok előkészítésére, „a témában több mint tíz, egyenként akár hat órán át tartó szakmai megbeszélésre került sor az illetékes szakértők részvételével”.Egy kiszivárgott hangfelvétel miatt Lázár János tárcája nem tárgyal tovább a fuvarozókkal„A problémák száma olyan széles, hogy az útdíjemelés csak az utolsó csepp volt a pohárban” - Kedden tárgyal Lázár János tárcája a fuvarozókkal
„A megbeszélésen elhangzottak részletekben történő, önkényes, összevágott kiemelése lehetetlenné teszi az egyeztetések valós témájának, motivációinak és irányultságának jóhiszemű, hiteles bemutatását és megértését” – írták. Hozzátették, a kiszivárgott felvételen hallható részletek nem tükrözik a megbeszélések irányultságát, ezért úgy látják, hogy aki ezt ilyen formában közzéteszi, félrevezeti a közvéleményt, és rengeteget árt vele a fuvarozóknak.
„Az MFFE és a MOSZ elkeserítőnek tartja a történteket, mélységesen elítéli annak minden érintettjét, és felhívja a figyelmet arra, hogy a kiszivárogtatók önző érdekük mentén, a károkkal nem törődve igyekszenek semmissé tenni több tucat szakértő több ezer munkaórájának eredményeit azzal, hogy feszültséget és bizalmatlanságot keltenek” – hangsúlyozták a közleményben.
Visszautasítják, hogy Hadházy Ákos vagy bárki más a december 22-én tartott kamionos demonstráció képeinek felhasználásával összemossa az MFFE képviselőit a szivárogtatással, és felszólítják az érintetteket, hogy haladéktalanul távolítsák el az ilyen bejegyzéseket a közösségi oldalakról. Közleményüket ekként zárják:
„Az MFFE és a MOSZ akár a kormánnyal szemben is bátran fellép a képviselt szektorok érdekeiért, de ezt kizárólag tisztán, nyíltan és becsületesen teszi! Minderre tekintettel szervezeteink elfogadhatatlannak tartják a történteket, és kiállnak az ÉKM egyeztetéseken résztvevő munkatársai és vezetői mellett.”