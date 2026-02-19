Többen sem tudtak külföldi számmal regisztrálni a DÁP-ra, pedig sokan szeretnének a külképviseleteken szavazni

választás;külképviseleti szavazás;regisztráció;külföldön élő magyarok;Digitális Állampolgárság Program;

2026-02-19 08:27:00 CET

A sokadik próbálkozásra sem sikerül elhárítani a problémát.

Többen is sikertelenül próbáltak regisztrálni a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazásra, noha külföldön szavaznának - írja olvasói beszámolóira hivatkozva a Telex.

A portál egyik olvasója februárban, az áprilisi országgyűlési választás előtt két hónappal jelezte, hogy Írországban élő magyar állampolgárként ottani telefonszámmal kívánt regisztrálni az alkalmazásba, de nem járt sikerrel. Mindez azért fontos, mert online szeretnének bejelentkezni a külképviseleti szavazásra. Beszámolója szerint az alkalmazás kizárólag magyar telefonszámot fogad el, külföldit nem. Mivel lakóhelye távol esik az ország magyar konzulátusától, személyes ügyintézésre nem volt lehetősége a külképviseleti szavazásra történő feliratkozáshoz. Több sikertelen próbálkozást követően elállt a DÁP-regisztrációtól, és végül az Ügyfélkapu+-hozzáférést tudta aktiválni a telefonszámával. A 1818-as technikai segélyvonalon tett jelzésére nem érkezett reakció.

A DÁP tájékoztatása szerint a külföldi telefonszámok kezelésével kapcsolatos hibát már tavaly áprilisban javították, és hivatalosan azt jelezték, hogy a rendszer minden hívószámot elfogad. A gyakorlatban ennek ellenére később is előfordult a probléma. Egy másik, külföldön élő magyar arról számolt be, hogy az alkalmazás nem küldte meg a regisztrációhoz szükséges megerősítő kódot a külföldi telefonszámára. Végül egy magyarországi ismerőse telefonszámát adta meg, és azon keresztül hitelesítette a regisztrációt, mivel tájékoztatása szerint a megadott szám más funkciót nem tölt be. Az érintett elérte a 1818-as ügyfélszolgálatot, ahol azt tanácsolták neki, hogy módosítson bizonyos beállításokat. Azt javasolták, ellenőrizze a blokkolt vagy tiltott üzenetek mappáját, nem oda érkezett-e az sms. Emellett azt is ajánlották, hogy az üzenetkezelő alkalmazásban kapcsolja ki a Google messages vagy az RCS szolgáltatást a DÁP-regisztráció előtt. A beszámoló szerint ezek a lépések sem vezettek eredményre.

A rendszert működtető IdomSoft Kft. válaszában azt írta, a DÁP indulása óta több mint 14 ezren regisztráltak külföldi telefonszámmal, ugyanakkor hozzájuk is érkeztek bejelentések a tapasztalt hibákról. Közlésük alapján az egyik ok, hogy egyes országhívószámok - jelenleg az új-zélandi, a mozambiki és a koszovói - fennakadnak a DÁP mobilalkalmazás ellenőrzésén, ezt a következő frissítéssel javítják. Más esetekben a szolgáltatók közötti kommunikációs probléma miatt nem érkezik meg a regisztráció véglegesítéséhez szükséges visszaigazoló sms, ami például érvényes szerződés hiányára vezethető vissza, és ez a magyar fejlesztők hatáskörén kívül esik, ugyanakkor jelezték a telekommunikációs szolgáltatóknak, a cég szerint a probléma elhárult.

Így aki külföldi telefonszámmal nem tud regisztrálni a DÁP-ra, választhatja az Ügyfélkapu+-t, vagy megvárhatja a technikai hibák megszüntetését. Utóbbi várható időpontjáról kérdéseket küldtek az IdomSoft-nak. Amennyiben érkezik válasz, úgy frissítik a cikket.