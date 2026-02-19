Alkotmánybírósághoz fordult az Országos Bírói Tanács az Orbán-kormány jogtipró rendelete miatt

Alkotmánybíróság;önkormányzatok;Országos Bírói Tanács;szolidaritási hozzájárulás;

2026-02-19 07:12:00 CET

A lépést az OBT a többi között azzal indokolja, hogy a kabinet előzetes egyeztetés nélkül módosították a bíróságok működését érintő rendelkezéseket.

Az Országos Bírói Tanács (OBT) kedden benyújtott indítványában arra szólította fel az Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg az Orbán-kormány február 4-én kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletének azt a részeit, amelyek beavatkoznak a közigazgatási perek szabályaiba - írja a hvg.

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott jogorvoslati kérelmet az OBT elnöke, Pecsenye Csaba jegyz,i, akinek az indítványa azzal érvel, hogy az Orbán-kormány rendelete egyik napról a másikra állapított meg a bíróságok működését érintő új előírásokat, miközben a bíráknak nem biztosítottak lehetőséget arra, hogy a jogalkotó számára előzetesen véleményt formáljanak. Ezeket a jogukat az Alaptörvény garantálja. A beadvány a véleményezési eljárás elmaradására hivatkozva a kormányrendelet három rendelkezésének megsemmisítését indítványozza az Alkotmánybíróságnál.