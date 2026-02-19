270 ezer felett jár a visszaküldött nemzeti petíciók száma

Meghaladta a 270 ezret a visszaküldött nemzeti petíciók száma - mondta el a kormányszóvivő a TV2 kérdésére. Vitályos Eszter azt állította, továbbra is hatalmas az érdeklődés.Ukrajnában bekérették a magyar nagykövetet az Orbán-kormány nemzeti petíciója miatt, Szijjártó Péter kiakadt
Gulyás Gergely a Békemenettel kapcsolatban azt mondta, a rendezvény szervezése mindig is a Civil Összefogás Fórumhoz és azokhoz a civil szervezetekhez, magánszemélyekhez tartozott, akik az első békemenetet a kormány támogatandó, de egyébként a kormánytól teljesen függetlenül még 2012-ben bejelentették.Eldőlt, idén is lesz Békemenet a választás előtt