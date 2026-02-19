Gulyás Gergely szerint az ukránok a Tisza Párttal összefogva meg akarják buktatni az Orbán-kormányt

kormányinfó;

2026-02-19 10:42:00 CET

Lesz a közeljövőben a legmagasabb szinten találkozó Ukrajnával? Gulyás Gergely szerint miután nyilvánvaló az összejátszás a Tisza és az ukrán vezetés közt, nem reális arra gondolni, hogy ez a következő hónapokban megtörténjen. Ők arra tettek, hogy a magyar kormányt hátha meg tudják buktatn – fűzte hozzá. – Ha a választók nem hajtják végre az ukrán akaratot, Ukrajna is kénytelen lesz racionálisabb magatartást tenni, de egyelőre ők egy másik lóra tettek, ennek megfelelő döntéseket hoznak, ez vélhetően a következő másfél hónapban így lesz. A miniszter kicsi esélyt lát arra, hogy Kijevbe hívják a közeljövőben Orbán Viktor miniszterelnököt.