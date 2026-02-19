Egyeztettek a patikai receptfelírás lehetőségéről

A rendelettervezet előkészítése során több fórum is volt - jelentette ki a kormányszóvivő azzal a jogszabálytervvel kapcsolatban, amely szerint bizonyos esetekben a patikákban is lehet receptet felírni.
Vitályos Eszter szerint mind gyógyszerészekkel, egészségügyi informatikusokkal is történt egyeztetés, nyilvános kerekasztal-megbeszélés is volt, és konferencián is volt szó a témáról. Mindemellett most is zajlik a társadalmi egyeztetés, így a Magyar Orvosi Kamarának is van lehetősége véleményt mondania.
Gulyás Gergely szerint a tervezetet a MOK-nak is támogatnia kellene, de természetesen a szabad véleményalkotási jog őket is megilleti.