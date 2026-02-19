Gulyás Gergely reméli, hogy 90 százalék körüli arányban egyetért a Fidesszel

Navracsics Tibor;Gulyás Gergely;

2026-02-19 11:34:00 CET

Ezt mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hány százalékban ért egyet a Fidesz-KDNP politikájával. Mindez annak kapcsán került elő, hogy Navracsics Tibor lapunknak adott interjújában megismételte, 65 százalékban ért egyet az Orbán-kormány politikájával.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, Navracsics Tibor az elmúlt négy évben is az Orbán-kormány kiemelten, teljes körű tagjai közé tartozott, és bár úgy fogalmazott, hogy a párt vagy a pártszövetség margóján van, ez a margó rendkívül széles. Egy nagy néppárt, mint a Fidesz-KDNP pártszövetség esetén természetes, hogy nem mindenki ért egyet minden döntéssel 100 százalékban, ugyanakkor kormánydöntés esetén a kormánytag lojalitása elvárható. Navracsics Tibor ebben példamutatóan járt el, különvéleményét pedig a vitákban és időnként a nyilvánosság előtt is képviselte - magyarázta.