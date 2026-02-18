Navracsics Tibor: 2024 januárja óta tudom, hogy a Samsunggal különböző problémák vannak

Navracsics Tibor;Göd;közvélemény-kutatások;azeri baltás gyilkos;akkumulátorgyár;

2026-02-18 12:42:00 CET

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter azt a kormányzati állítást is cáfolta, mely szerint ők vezetnének a közvélemény-kutatásokban.

Egy interjú alatt több kormányzati állítást is zárójelbe tett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter: a tárcavezető a Telexnek nyilatkozott, az interjúhoz pedig elmondása szerint nem kért engedélyt Orbán Balázstól.

A lap arra volt kíváncsi, milyen a hangulat ma a Fideszben, illetve vannak-e, akik már készülnek B-tervvel egy esetleges választási vereségre. Navracsics Tibor erre úgy válaszolt:

„Óvatos, de magabiztos hangulatot látok. A legnagyobb különbséget mutató felmérésekben is körülbelül 10 százalékponttal vezet a Tisza a teljes népességre nézve. Az angol kampánystratégák azt szokták mondani, hogy egy kormánypárt 10-12 százalékos hátrányt be tud hozni.”

Mint ismert, az Orbán-kormány visszatérő jelleggel azt állítja, hogy ők vezetnek, noha a kormánytól független közvélemény-kutatások hosszú ideje arról számolnak be, hogy a Tisza Pártnak magabiztos előnye van. A Fidesz ezeket a méréseket eddig rendre kampányfogásnak nevezte. A kérdésre, hogy ekkora hátrányt hogyan hozhatnak be a kormánypártok, a tárcavezető úgy reagált:

„Egyrészt a választók egy része szerintem még nem foglalkozik a választással. Majd március 15-e lesz a fordulópont. Másrészt a kormánypárti pozíciónak az a mindenkori előnye, hogy az ellenzék beszél, a kormánypárt cselekedhet. A cselekvőképesség pedig egy nagyon komoly kampánytény lehet.”

Az interjú másik kulcsmomentuma a gödi akkumulátorgyárban történtekkel kapcsolatos: miközben Orbán Viktor még hétfőn este is kamuügynek nevezte a Samsung SDI-nél történt mérgezésekről szóló beszámolókat, Navracsics Tibor most kijelentette:

„2024 januárja óta felügyelem a kormányhivatalokat, ekkor örököltük ezt az egész Samsung-történetet. Gyakorlatilag azóta tudom, hogy a Samsunggal különböző problémák vannak.”

Az ezt megelőző időszakról szóló beszámolókról azt mondta, hogy a kormányhivatalok még nem hozzá tartoztak, amikor 2023-ban a kormányhivatal azt állapította meg, hogy a gyárban a határértéket 275-szörösen meghaladó mérgező anyagot kellett belélegeznie egy dolgozónak. Elmondása szerint 2023-ban a területfejlesztésre és az európai uniós források felhasználására koncentrált.

A miniszter mindemellett úgy látja, hogy amikor a kormányhivatal szabálytalanságot észlelt, akkor eljárt, és a jogszabály szerinti legnagyobb büntetést szabta ki, ez alapján pedig szerinte kellő alapossággal járt el. A felvetésre, hogy az alkalmankénti 10 millió forintos bírságoknak nem volt visszatartó erejük egy több mint 2300 milliárd forint árbevételű gyár esetében, Navracsics Tibor úgy válaszolt, hogy ezért kereste meg Lantos Csabát, akihez a környezetvédelmi ügyek tartoznak, és kezdeményezte azt, hogy emeljék meg a környezetvédelmi bírság összegét. A tárcavezető megjegyezte, hogy mivel általános jogszabályról van szó, arra is kellett ügyelni, hogy a kis- és középvállalkozókat ne sújtsa túlzott mértékben a bírság. Mindemellett kitart amellett, hogy ha a környezetvédelmi standardokat betartják, akkor az akkugyártás nagyon fontos ágazat lehet. Mint mondta, az ügyben írt első Telex-cikk után tájékoztatót kért a Pest Vármegyei Kormányhivataltól arról, hogy hogyan állnak a dolgok, milyen ügyek vannak még, és mi várható.

Navracsics Tibor fenntartja korábbi állítását, miszerint 65,3 százalékban tud a mai Fidesszel azonosulni. „Lehet, hogy a politikában azt kell mondani, hogy 100 százalékban, de szerintem nincs olyan ember, aki teljes egészében, minden egyes részletkérdésben tökéletesen tud azonosulni egy irányvonallal. A kérdés az, hogy ez eléri-e azt a szintet, amikor az ember úgy gondolja, hogy már nem tartozik az adott közösséghez. Nálam még bőven nem éri el” - fogalmazott.

A miniszter saját, korábbi rossz döntéseként elismerte, ilyen volt az azeri baltás gyilkos, Ramil Szafarov kiadatása. „Csak úgy voltam hajlandó aláírni a büntetés letöltésének áthelyezését, hogy az azeri igazságügyi minisztertől garanciát kaptam arra, hogy Szafarov le fogja tölteni a börtönbüntetését Azerbajdzsánban. Utólag mindenki azt mondja, hogy micsoda naivitás volt, de miben bízhatok, ha nem egy másik, független állam igazságügyi miniszterének szavában?” - magyarázta, hozzátéve, a döntést legjobb lelkiismerete szerint hozta meg.