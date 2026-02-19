NGM-meeting? Mindenki a saját költségén!

kormányinfó;

A 444 az NGM Ausztriában tartott meetingjéről kérdezett. Gulyás Gergely felidézte, Nagy Márton elmondta, ő döntött úgy hogy lesz ott egy megbeszélés, mindenki a saját költségén vett volna részt, de rossz néven vette a portál megjelenését és lemondta a meetinget. Közölte azt is, örül, ha a magyar állam történetében az a legnagyobb skandallum, hogy egy miniszter saját pénzből az államtitkáraival a magyar határ közelben találkozik.

Legyünk őszinték, egy miniszter vagy egy államtitkár egy éjszaka költségét egy osztrák szálláshelyen ki tudja fizetni - jegyezte meg.

A portál másik kérdésére - hogy lehet a putyinozás komolytalan - elmondta, a miniszterelnök mondata arra vonatkozott: a vád, hogy az Orbán-kormány putyini érdeket szolgál, nem felel meg a valóságnak, nemzeti érdeket szolgálnak. Angela Merkel volt német kancellár is ezt mondta.