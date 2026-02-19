Kivégeznek egy magyar apát a Fidesz háborúval riogató új kampányvideójában, a Demokratikus Koalíció feljelentést tesz

feljelentés;Arató Gergely;Demokratikus Koalíció;rémhírterjesztés;

2026-02-19 13:47:00 CET

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a látottak meg sem közelítik az orosz-ukrán háború borzalmait.

Rémhírterjesztés miatt feljelentést tesz a Fidesz háborúval riogató kampányvideója miatt a Demokratikus Koalíció (DK) - derül ki az ellenzéki párt lapunknak is elküldött tájékoztatásából.

Arató Gergely frakcióvezető-helyettes szerint „még nem fognak fegyvert a fejünkhöz, hogy a Fideszre szavazzunk”, de már közelítünk ehhez. Szerinte Fidesz legújabb háborús kampányvideójának az az üzenete, hogy ha nem a Fideszre szavazunk, akkor ki fognak végezni minket a fronton.

A mesterséges intelligenciával készített kampányvideóban egy kislány arról faggatja a konyhában éppen gombát szeletelő édesanyját, hogy mikor ér haza az apja, amire az édesanya úgy felel, hogy nemsokára. Ezután azt látni, ahogy a magyar egyenruhás katonákat helikopterrel viszik a frontra, ahol egy második világháborúból ismert náci egyenruhát viselő tiszt lövi fejbe a kislánya fényképét szorongató apát. „A háború mindenkitől csak elvesz. Ne kockáztassunk! A Fidesz a biztos választás” – tűnik fel a kísérőszöveg..„Bár mi nem vagyunk keresztény-konzervatív jobboldali párt, ilyenkor reménykedünk benne, hogy a pokol létezik, mert ennek a videónak a megrendelői, elkészítői és terjesztői is bérelt helyet szereztek ott maguknak” – kommentálta ezt Arató Gergely, aki szerint a ezt a kampányvideót mindenhonnan törölni kell, a videó megrendelőivel, elkészítőivel és terjesztőivel szemben pedig a törvény erejével kell eljárni.

„Tekintve, hogy még csak február van, azt is szeretnénk tudni a Fidesztől, hogy mi lesz még itt a kampányban? Fognak esetleg azzal kampányolni, hogy kivégeznek minden ellenzékit a választás után?”

- zárta állásfoglalását Arató Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel szemben a csütörtöki kormányinfón azt mondta, amit ő eddig videókban látott, az valójában meg sem közelíti a háború borzalmait. Havonta 36 ezer ember hal meg vagy válik harcképtelenné, ez a háború emberi dimenziója - fűzte hozzá Gulyás Gergely.