Kiskorúak házasságkötését is vizsgálják a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatója ellen folyó nyomozásban

A hatóságok olyan gyámhatósági döntéseket vesznek elő, amelyek lehetővé tették, hogy a Juhász Péter Páltól függő fiatalkorú lányok már korábban nagykorúvá váljanak.

Több szokatlan házasságkötést is vizsgálnak a nyomozók a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatója elleni büntetőügyben - derül ki a HVG birtokába került iratokból.

Az ügyészséghez közeli forrásból származó dokumentumok szerint olyan kiskorú lányok kötöttek házasságot, akik kapcsolatba hozhatók Juhász Péter Pállal, és a házasságkötéssel még 18 éves koruk előtt nagykorúvá váltak. A volt igazgatót azzal gyanúsítják, hogy kiskorúként pártfogolt lányokat szervezett be, majd nagykorúként prostituáltként futtatta. Mindez felveti a kérdést, milyen életkorban és milyen eljárás révén váltak nagykorúvá az érintettek. A gyámhivatal az ismert esetekben jóváhagyta a házasságkötéseket, így a lányok kikerültek a gyermekvédelmi rendszerből.

A lap bemutatta az egyik érintett, egy Bettinának nevezett lány történetét, akit 2007-ben, hatévesen emelték ki a rendőrök az elhanyagoló családi környezetből, majd a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok (Tegyesz) gondozásába került, és több gyermekotthonban nevelkedett. 2014-től a Zirzen Janka Gyermekotthon lakója volt, ahonnan ismétlődően eltűnt, többször körözést adtak ki ellene. 2017 augusztusában 16 évesen házasságkötési engedélyt kért egy fővárosi gyámhivataltól, amely hozzájárult a frigyhez. Az esküvőt 2017 szeptemberében tartották meg, a határozat szerint a „házasságkötésével nagykorúvá vált”, így megszűnt a gyámsága és a nevelésbe vétele.

A lap információi szerint Bettina és több más lány szoros érzelmi kapcsolatban állt Juhász Péter Pál élettársával, Aisah-val, aki mintaként szolgált az állami gondozásból érkező tinik számára, és kapcsolatuk révén jelentős befolyást gyakorolt rájuk.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy észlelni kellett volna-e, hogy a 16 éves lány kirendelt gyámja soha nem találkozott vele személyesen, mert „folyamatosan szökésben van”, mégis engedélyezték a házasságkötést. 2017-ben egy másik, 17 éves lány is hasonló módon vált nagykorúvá egy Békés megyei kormányhivatal döntése nyomán; a 444.hu szerint ő is azok közé tartozhatott, akiket a gyanú szerint Juhászék prostitúcióra kényszerítettek.

A nyomozásban az is felmerült, hogy Juhász Péter Pál élettársa, Aisah 2010-ben, 17 évesen, gyámhatósági engedéllyel ment férjhez egy 50 éves férfihoz, majd 2011 körül megjelent a Szőlő utcai javítóintézetben az exigazgató mellett, miközben már az esküvő évében utógondozás iránti kérelmet adott be arra hivatkozva, hogy„nem képes az önálló életkezdésre.