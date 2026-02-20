A hóhelyzet miatt leállt a bécsi repülőtér

havazás;Ausztria;hóhelyzet;Bécs;bécsi repülőtér;téli időjárás;

2026-02-20 09:28:00 CET

A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták.

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése, és az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták – közölték a helyi hatóságok.

„A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani” – közölte Peter Kleemann a schwechati repülőtér szóvivője. Az utasoknak azt javasolják, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról, és arra kérik őket, hogy ne menjenek ki a repülőtérre, ha járatukat törölték. A szóvivő tájékoztatása szerint a beérkező járatokat más repülőterekre irányították át.

A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott: számos balesetet jelentettek az utakról, az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták. Alsó-Ausztriában az A1-es autópályán is több baleset történt, ezért a hatóságok közlése szerint szakaszos lezárások vannak ezen a pályán is.

Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhatott péntekre.