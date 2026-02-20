Szombaton indul a választási kampány, Magyar Péter arra kéri önkénteseit, hogy kopogtassanak be minden ajtón

választás;Fidesz;kampány;választási kampány;aláírásgyűjtés;kampányidőszak;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-20 10:27:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint nekik nem lesznek óriásplakátjaik, álcivil szervezeteik, mesterséges intelligenciával hamisított videóik. Magyar Péter azt ígérte, hogy személyesen ő is kint lesz az aláírásgyűjtéseken.

„Szombat fontos nap lesz. Holnaptól az ajánlásgyűjtéssel kezdetét veszi a hivatalos kampány” – közölte Magyar Péter péntek délelőtt a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke azt írta: „Most kell minden energiát beletenni, most tényleg mindenkire szükség lesz! A következő 50 napban kopogtassunk be minden ajtón, beszéljünk mindenkivel, legyünk ott, amikor a legnehezebb és amikor a legfárasztóbb, amikor a legnagyobb szükség van ránk.”

Magyar Péter azt ígérte, a Tisza közösségének nem lesznek óriásplakátjai, álcivil szervezetei, „mesterséges intelligenciával hamisított videói, álhírei”, utalva vélhetően a Fidesz legutóbbi kampányvideójára, amely azzal riogatja az embereket, hogy ha nem ők nyerik a választást, akkor magyar katonákat vihetnek az ukrán frontra.

Az ellenzéki párt elnöke szerint jelenleg hárommillió szavazójuk van, akiket most arra kér, hogy szombattól keressék a jelöltjeiket és egy aláírással támogassák őket. „Holnaptól mind a 106 választókerületben gyűjtjük az aláírásokat. Én magam is kint leszek a terepen” – ígérte posztjában Magyar Péter, arra kérve a szimpatizánsait, hogy jelentkezzenek önkéntesnek, ha még nem tették.

Holnaptól elstartol a kampányidőszak

Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára.

A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi. Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre.

Az ajánlóíveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra felhasználni tilos. A jogszabály szerint tilos anyagi ellenszolgáltatást ígérni a választópolgárnak az ajánlásgyűjtéskor, ugyanakkor a jelölt, illetve a párt aktivistája a munkájáért kaphat pénzt.

Az ajánlások érvényességét – azt, hogy a választópolgár adatai megegyeznek a szavazóköri névjegyzékben szereplő adatokkal, illetve hogy a választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben ajánlott-e jelöltet – a választókerületi választási iroda ellenőrzi. Az irodák érvényesnek fogadják el azokat az ajánlásokat is, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és annak alapján a választópolgár egyértelműen azonosítható, de egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a névjegyzék adataihoz képest. Ilyen csekély mértékű eltérés a többi között az, ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, ha a több keresztneve közül csak az egyiket tünteti fel, illetve ha az ajánló a lakcíme településadatát például rövidítve tünteti fel, de az egyértelműen azonosítható.

A jogszabály szerint a jelölteknek, jelölőszervezeteknek a gyűjtés befejezésekor az összes átvett ívet – azt is, amelyen egy ajánlást sem tettek – vissza kell juttatniuk a választási irodába. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, március 6-án 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig. Aki ezeket a határidőket elmulasztja, annak ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.

Február 21-én, szombaton, a szavazást megelőző 50. napon kezdődik az országgyűlési képviselő-választás hivatalos kampánya is a választási eljárási törvény értelmében, ekkor lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok. Politikai hirdetést és reklámot a kampány ideje alatt tehetnek közzé a jelöltek és jelölőszervezetek.