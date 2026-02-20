VSquare: Líbiai kormányzati szereplőkkel is egyeztetett Orbán Gáspár

Líbia;olaj;Orbán Gáspár;

2026-02-20 15:16:00 CET

Hivatalosan cáfolták, hogy hivatalos tárgyalásokat folytatott volna, ám vélhetően részt vett egy olyan megbeszélésen, ahol a tengeri olajkutatásokról volt szó.

Több olyan, budapesti rendezvényen is felbukkant a miniszterelnök fia, amelyeken a líbiai kormány és annak állami olajvállalata képviselői is jelen voltak - írja hírlevelében a VSquare.

A lap kommentárja szerint Magyarország Líbiához való közeledése nagyrészt a háttérben történik, noha 2025 vége óta hivatalos közlések is szóltak az energetikai, biztonsági és gazdasági együttműködésről folytatott egyeztetésekről. Januárban a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. együttműködési megállapodást kötött a líbiai Nemzeti Olajtársasággal. Röviddel ezután a vállalat bejelentette, hogy a spanyol Repsollal és a török Turkish Petroleummal közösen sikeresen elnyerte tengeri kutatási jogosultságok megszerzésére irányuló pályázatot. A tárgyalásokat azonban nem kizárólag a Mol folytatta. A magyar állam is képviseltette magát: a küldöttséget az a Biró Marcell, Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója vezette, akit a Fidesz esetleges áprilisi győzelme után a belügyminiszteri poszt egyik várományosaként emlegetnek.

A VSquare megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt írta, Orbán Gáspár a Magyar Honvédség állományában szolgál, katona, nem utazott Líbiába, és a líbiai féllel folytatott, hivatalos kormányzati tárgyalásokon sem vett részt. A lap egyik forrása ugyanakkor azt közölte, hogy a Honvédelmi Minisztérium a nemzetbiztonsági főtanácsadó stábjához vezényelte Orbán Gáspárt.

Erről a körülményről a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem tett említést. A miniszterelnök fia korábban közreműködött Biró Marcell nemzetbiztonsági csapatának felállításában, és személyesen is részt vett a jelöltek meghallgatásán egy olyan diplomáciai egység létrehozásakor, amelynek feladata „nem ortodox” gazdasági és politikai lehetőségek feltérképezése világszerte. A háború sújtotta Líbia - amelynek kormányát számos atrocitással hozták összefüggésbe, és amelyet egy, a Kadhafi-korszakból ismert, széles körben korruptnak tartott vezető irányít - jól illeszkedik ebbe a koncepcióba.

A líbiai egyeztetésekről nem jelentek meg róla fényképek, ugyanakkor több magyar forrás megerősítette, hogy Orbán Gáspár valóban találkozott Budapesten a líbiai delegációval. Különösen szembeötlő, hogy vélhetően részt vett a tengeri olajkutatásról folyó tárgyalásokban, mivel nincs érzékelhető szakmai múltja az energetikai ágazatban.