Több mint ezeregyszáz eljárás tartottak nyilván állatkínzás miatt 2025-ben, 207 ügy jutott vádemelésig

Rétvári Bence;állatkínzás;Budai Gyula;állatmentés;

2026-02-20 11:36:00 CET

Budai Gyula kérdezett rá erre Rétvári Bencénél.

2025-ben összesen 1 159 befejezett rendőri eljárást tartottak nyilván állatkínzás bűncselekménye miatt – vette észre a Népszava Rétvári Bence államtitkár írásbeli válaszát, amelyet a fideszes Budai Gyulának adott.

Az 1 159-ből 172 ügyet elutasítottak, 639 ügy jutott el vizsgálati szakba, 432 ügyet fejeztek be, 207 eset zárult vádemeléssel.

Rétvári Bence hangsúlyozta: az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen a társadalom alapvető értékeivel. A kormány határozottan elítéli az állatkínzás minden formáját, a rendőrség pedig minden bejelentett esetet kivizsgál, és megteszi a szükséges jogi lépéseket az elkövetők felelősségre vonása érdekében.

Budai Gyula kérdésének előzménye egy januári eset volt a XV. kerületben. Az éjszaka a BRFK – írta a fideszes politikus – kérte az Állatmentő Liga segítségét. Egy férfitől elmenekült a családja, mert verte őket, a kutyák ott maradtak, a férfi videót küldött nekik, amiben összeverte a kutyákat. „Három tacskóról van szó. Az egyiknek eltört a mancsa, másik rendkívül súlyos fejtrauma miatt válságos állapotban van. A kutyákat azóta folyamatosan kezelik. Emellett egyre több tanulmány világít rá arra a kapcsolatra, hogy az, aki állatot bánt, az embertársunkat is hamarabb bántja” – fogalmazott.