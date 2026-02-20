Az Orbán-kormány elérte, hogy kivegyék az Ukrajna elleni háborúban szügyig gázoló orosz űripari ügynökséget a készülő uniós szankciócsomagból

Oroszország;uniós szankciók;Roszkozmosz;

2026-02-20 14:37:00 CET

Mindent és bármit a Putyin-rezsimért.

Az Orbán-kormány elérte, hogy az Európai Unió 20. szankciós csomagjának tervezett célpontjai közül kikerüljön az orosz állami űrügynökség, a Roszkoszmosz - írja hírlevelében a VSquare.

Így a lépés védettséget biztosít egy olyan szervezetnek, amely nyíltan támogatja Oroszország háborúját. A Roszkoszmosz műholdas kommunikációs szolgáltatásokat nyújt az orosz fegyveres erőknek, többek között a harctéri műveletekben alkalmazott Gonyec műholdrendszer révén. Emellett azt is bejelentette, hogy több mint 100 újabb műhold felbocsátását tervezi az Ukrajna elleni drónhadviselési képességek megerősítésére. Az ügynökség vezetése elismerte, hogy több mint ezer munkatársa közvetlenül vesz részt a háborúban, saját gyalogos zászlóaljat is létrehozott, amely az Uránusz nevet viseli. Saját közlése szerint 2025 áprilisáig 342 alkalmazottjuk megsebesült, 105 pedig elesett vagy eltűnt a harcok során.

A NATO tagállamai arra is felhívták a figyelmet, hogy orosz űreszközök - köztük a Luch műholdcsalád - fenyegető közelségi manővereket hajtottak végre európai katonai és polgári műholdak közelében. Boris Pistorius német védelmi miniszter az orosz űrtevékenységről azt mondta, hogy az „mindnyájunk számára alapvető fenyegetést” jelent.

Mindezek ellenére Budapest szoros kapcsolatokat tartott fenn a Roszkoszmosszal. 2019-től Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter több alkalommal is bejelentette, hogy Magyarország második űrhajós-küldetése a Nemzetközi Űrállomásra az orosz ügynökséggel együttműködésben valósul meg. 2022 februárjában - mindössze tíz nappal Oroszország teljes körű inváziója előtt - együttműködési megállapodást írt alá a Roszkoszmoszszal. Amikor a háború politikailag tarthatatlanná tette a partnerséget, Magyarország csendben amerikai partnerek felé fordult, és végül 2025 júniusában Kapu Tibor magyar űrhajóst egy SpaceX-rakétával juttatta el a Nemzetközi Űrállomásra. Ez a fordulat még kevésbé teszi érthetővé Magyarország mostani törekvését, hogy megóvja a Roszkoszmoszt az uniós szankcióktól.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nem válaszolt a VSquare megkeresésére.