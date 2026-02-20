A kaland csak pár óráig tartott, utána visszavitték az intézménybe.
Az 55 éves férfit múlt pénteken elfogták és a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték.
A bíróság 70 nap elzárásra ítélte.
Az 54 éves férfi 2022. december 6-tól 2023. november 7-ig letartóztatásban volt, majd a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét azzal, hogy a kijelölt ingatlant nem hagyhatja el. Ezt azonban nem tartotta be, és november 19-én ismeretlen helyre távozott. A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.
A kislány, a most 13 éves Mása egyelőre gyermekotthonban marad.
A levágott nyomkövető szíjat és a meneküléséhez használt kerékpárt megtalálták a rendőrök.
Nóra a Semmelweis Egyetem nőgyógyászati részletéről tűnt el, később egy fővárosi lakásban találtak rá.
Az 20 éves nőt a nőgyógyászati klinikán őrizték , de elmenekült a fegyőrök elől. Az ügyben belső vizsgálatot kezdtek.
Egy nagykanizsai intézetből szökött tizenéves rabot fogott el a rendőrség vasárnap.
A férfi a bűncselekmény elkövetése után elrejtőzött a szomszéd faluban. A rendőrség másnap délelőtt, egy lakatlan házban találta meg.
Vasárnap rendelték el a körözését, miután "az elrendelt bűnügyi felügyelet alól kivonta magát és ismeretlen helyre távozott."
A 43 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről, pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el nála.
K. Sándor még szeptemberben vágta le a lábáról a nyomkövetőt zuglói lakásában, azóta több elfogatóparancsot is kiadtak ellene.
Bandor Rajmund engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről. Körözi a rendőrség.
A 38 éves férfi megunta a házi őrizetet, nyomkövetőjét levágva hagyta el otthonát. Az érdi kapitányság körözést adott ki ügyében.A 38 éves férfi megunta a házi őrizetet nyomkövetőjét levágva hagyta el otthonát. Az érdi kapitányság körözést adott ki ügyében.
A szökésben lévő férfi korábban a szegedi Flamingó-ügy koronatanúja lehetett. Most bűnügyi őrizetből tűnt el, a rendőrség fényképes körözést adott ki ellene.
Videó is készült arról, ahogy nagyjából 15 rendőr és egy kutya kergeti a szökött fogvatartottat egy filmforgatás helyszínén.
Megszökött egy fogvatartott hétfő reggel Cegléd közelében - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az MTI-vel.
Öt embert azonnali hatállyal felfüggesztettek beosztásából a péntek délután sopronkőhidai börtönben történt fogolyszökés miatt - tájékoztatta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) kora este az MTI-t.
A fogolyszökésnek nem mindig a csalóka szabadságvágy a legfontosabb indítóoka. Sok elítélt saját magától, a szabadságától is fél.
A férfi az intézettől engedélyt kapott az eltávozásra, amelyről nem tért vissza a büntetés-végrehajtási intézetbe.
Társtettesként elkövetett fogolyszökés vétsége miatt 2 év, illetve 1 év 4 hónap fogházbüntetésre ítélte a Tiszaújvárosi Járásbíróság hétfőn az ároktői bandaként elhíresült bűnszervezetnek azt a két tagját, akik tavaly ősszel megszöktek a házi őrizetből - közölte Sisák Péter, a Miskolci Törvényszék elnöke.