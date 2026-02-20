Megszökött a házi őrizetből egy pedofíliával gyanúsított szabolcsi futballedző

Az 54 éves férfi 2022. december 6-tól 2023. november 7-ig letartóztatásban volt, majd a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét azzal, hogy a kijelölt ingatlant nem hagyhatja el. Ezt azonban nem tartotta be, és november 19-én ismeretlen helyre távozott. A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.