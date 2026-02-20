Nem érte befolyás a bírói döntést az Aston Martin-os gázoló ügyében a Győri Törvényszék elnöke szerint

bíróság;gázolás;Győri Törvényszék;

2026-02-20 12:25:00 CET

Mindenkit arra kért, tartózkodjon az olyan vádaktól, amelyek alkalmasak a bíróságba vetett közbizalom megrendítésére.

Visszautasította a Győri Törvényszéket ért támadásokat a szervezet vezetője.

Somogyi Zoltán egy pénteki Facebook-posztjában azt írta, a Győri Törvényszék különböző szervezeti egységeihez az utóbbi napokban jelentős számú olyan vélemény érkezett telefonon, elektronikus úton, vagy a közösségi média felületein, névtelenül vagy kitalált személyazonosság mögé bújva, amelyek azt sugalmazzák, hogy a Győr főútján történt halálos közlekedési baleset elkövetőjével szemben alkalmazott kényszerintézkedés a bírói döntés tisztességtelen befolyásolása miatt túlságosan enyhe.

„Minden ilyen feltételezést a leghatározottabban visszautasítok az ügyben döntést hozó bíró, illetve a Győri Törvényszék valamennyi munkatársa nevében! A kiszabható joghátrány legsúlyosabb mértéke az ügyészségi indítványhoz kötött és törvényen alapszik, a törvények pedig nyilvánosak. Azok nem ismerete nem bűn ugyan, az viszont igen, ha valaki a nyilvánosság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol valakit, adott esetben egy bírót” - közölte Somogyi Zoltán. Egyúttal mindenkit arra kért, tartózkodjon az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek alkalmasak a bíróságba vetett közbizalom megrendítésére. Kérése ugyancsak vonatkozik azon állításokra is, amelyek azt sugalmazzák, hogy kollégái nem a törvények, valamint esküjük betartásával végzik munkájukat.