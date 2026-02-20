Hogy miért nem tartóztatták le, az nem derült ki.
A bíróság szerint a házi őrizet szükségtelen.
Hiába kaphat súlyos büntetést Varga Judit korábbi helyettese, ennek ellenére kényszerintézkedés nélkül várhatja ügyének további alakulását.
Ezúttal csak 71 napot töltött rácsok mögött a magyar kriminalisztika unikuma, a 91 éves tolvajkirálynő. Repülős Gizi ma ismét kiszabadult. Összesen 40 év börtönt kapott pályafutása alatt, amiből tizenhetet le is töltött.
Az isztambuli rendőrség nyolc személyt vett őrizetbe az újév napján, az isztambuli Reina éjszakai szórakozóhelyen elkövetett terrortámadás kapcsán, ugyanakkor a valódi tettes minden bizonnyal továbbra is szabadlábon van. A 39 halálos áldozatot és 65 sérültet követelő terrorakcióért tegnap az Iszlám Állam (IS) vállalta a felelősséget.
Az amerikai igazságügyi minisztérium október végén mintegy hatezer kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt elítélt őrizetes idő előtti, ellenőrzött szabadlábra helyezésére készül - közölte kedden internetes kiadásában a The Washington Post amerikai napilap.