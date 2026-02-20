Terror Isztambulban - Keresik a merénylőt

Az isztambuli rendőrség nyolc személyt vett őrizetbe az újév napján, az isztambuli Reina éjszakai szórakozóhelyen elkövetett terrortámadás kapcsán, ugyanakkor a valódi tettes minden bizonnyal továbbra is szabadlábon van. A 39 halálos áldozatot és 65 sérültet követelő terrorakcióért tegnap az Iszlám Állam (IS) vállalta a felelősséget.