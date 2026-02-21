Három ember meghalt, amikor feltételezett drogcsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg

Egyesült Államok;Csendes-óceán;kábítószercsempész;

A műveletet a Csendes-óceán keleti régiójában hajtották végre.

Újabb feltételezett drogcsempész hajóra mért csapást az Egyesült Államok hadserege a Csendes-óceán keleti régiójában, a műveletben hárman meghaltak – tájékoztatott az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

Az X-en közzétett pénteki bejelentés szerint

a parancsnokság olyan hírszerzési adatok birtokába jutott, amelyek szerint a szóban forgó hajó kábítószert szállított.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban – amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is – hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.