Donald Trump dühös lett, tízszázalékos vámmal bünteti a világot az amerikai legfelsőbb bírósági döntés miatt

Donald Trump;eltörlés;amerikai legfelsőbb bíróság;vámháború;büntetővám;

2026-02-20 22:06:00 CET

Joga van hozzá. Bármihez.

Nem nyugodott bele Donald Trump az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 6-3 arányú pénteki döntésébe, amellyel hatályon kívül helyezte azokat az amerikai elnöki végrehajtói rendeleteket, amelyekkel az amerikai elnök büntetővámokkal sújtotta a világ összes országát. A testület azt mondta ki, hogy Donald Trump jogszerűtlenül hivatkozott az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényre (IEEPA), annak értelmében ugyanis csak a kongresszus dönthet adókról, így büntetővámokról is, az amerikai elnök azonban azon túl, hogy szégyennek nevezte a legfelsőbb bíróság ítéletét, közösségi odalán, a Truth Socialon bejelentette, hogy az 1962. évi kereskedelmi bővítési törvény alapján hatályban maradó vámok mellett ugyanazon jogszabály további szakasza alapján rendeletet ír alá egy 10 százalékos globális büntetővám kivetéséről.

– A már elszámított szokásos vámokon felül – írta, újabb jogszabályokat megjelölve – egyéb vizsgálatot is kezdeményezünk országunknak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni védelme érdekében – hangsúlyozta az Egyesült Államok elnöke.Nevetséges véleménynek nevezte a bírósági döntést, hogy egyetlen országtól sem kérhetne akár 1 dollárt sem.

„Jogomban áll megszakítani minden kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet, akár pusztító embargót is bevezetni egy idegen országgal szemben, és bármi mást megtenni velük, amit csak akarok”

– írta érezhető ingerültséggel az amerikai elnök, aki a mostani lépését, a tízszázalékos globális vám kivetését azáltala jelölt bíró, Brett Kavanaugh ítélethez csatolt különvéleményére alapozta. „Bár határozottan nem értek egyet a legfelsőbb bíróság határozatával, a döntés talán nem korlátozza lényegesen az elnök jogát, hogy a jövőben vámokat rendeljen el. Ez azért van, mert számos más szövetségi törvény felhatalmazza az elnököt vámok kivetésére, és igazolhatja az ebben az ügyben kivetett vámok nagy részét (ha nem az összeset)” – szögezte le Brett Kavanaugh, aki megjelölte az 1962. évi kereskedelmi bővítési törvény, az 1974. évi kereskedelmi törvény, és az 1930. évi vámtörvény több szakaszát is. Donald Trump mindezt megköszönte a bírónak, hozzáfűzve, hogy „többé nem lesz kétség, és a bejövő jövedelem, valamint vállalataink és országunk védelme valójában növekedni fog e döntés miatt”. A bírósági döntésben említett, az IEEPA alapján kirótt büntető vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be, amelyet a döntés nyomán vissza kell téríteni.