A műveletet a Csendes-óceán keleti régiójában hajtották végre.
A mintegy 850 millió euró (323 milliárd forint) értékű kábítószer-szállítmánnyal kapcsolatban öt embert fogtak el.
Az észak-macedón drogfutár Svájcból akart kábítószert csempészni hazájába, de a röszkei határon lebukott.
Lenyelt Sao Paulóban 90 kokainnal töltött kapszulát, aztán felszállt a repülőre. Hotelszobájában törtek rá a nyomozók.
Elfogta a szerb rendőrség egy nemzetközi kábítószercsempész-hálózat fejét hétfőn Belgrádban, és egyúttal felszámolta a hálózatot is - közölte a belgrádi belügyminisztérium.
Jogerősen hét év fegyházbüntetéssel sújtott kedden a Szegedi Ítélőtábla egy görög férfit, aki 27 kilónyi marihuánát próbált meg tavaly tavasszal Magyarországra csempészni a nagylaki határátkelőhelyen.