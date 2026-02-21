Hét megyében ónos esőre figyelmeztetnek, néhol havazhat is a hétvégén

havazás;időjárás;előrejelzés;ónos eső;figyelmeztetés;

2026-02-21 08:45:00 CET

Éjszaka mínuszokra, napközben akár 11 fokra is számíthatunk.

A hétvégén erős szélre már nem kell számítani, de csapadék továbbra is lehet – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szombaton a felhőzet többfelé átmenetileg szakadozottá válhat, de nyugat felől újra záródik a felhőtakaró. A keleti tájakon még számíthatunk további vegyes csapadékra, a kora délelőtti órákig néhol havazás, ónos eső is lehet, majd napközben a nyugat felől érkező és gyengülő csapadékzónából több helyen időszakos eső, havas eső valószínű, néhol havazás, illetve az északnyugati határnál átmeneti ónos eső sem kizárt. A nyugati, délnyugati szél csak helyenként élénkülhet meg.

Az ónos eső miatt hét megyére (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, késő estére -4 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap napközben északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, beborul az ég. Délelőtt még csak kevés helyen, a nap második felében azonban északnyugat felől egyre több helyen valószínű gyenge eső. Vas megyére az ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, délután 4, 11 fokra számíthatunk.