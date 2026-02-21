Magyar Péter és Orbán Viktor is bejelentette, hogy máris összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat

Fidesz;Orbán Viktor;parlamenti választás;ajánlásgyűjtés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-21 10:40:00 CET

Igazi rendszerváltó hangulat van – állapította meg a Tisza Párt elnöke, Orbán Viktor szerint ez „egy ordas nagy kamu”.

Ötven nap van április 12-ig, a választások napjáig, a rendszerváltásig. Ma elindult a hivatalos kampány, mind a 106 választókerületben a lehető leggyorsabban felvették a Tisza országgyűlési képviselő-jelöltjei az ajánlásgyűjtő íveket, mindenhol gyűjtik már az ajánlásokat – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett videójában, melyben a budapesti 03-as választókerületből jelentkezett.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, nagyon jó híreket kapnak az országból, „igazi rendszerváltó hangulat van”, nagy sorok állnak a Tisza pultjainál.

– Egyre-másra küldik be a képeket különböző csoportokba az önkénteseink, illetőleg az aláírók, ahol a Tisza pultjainál több tucat ember áll, egészen kistelepüléseken is, a Fidesz pultjainál meg hát az érdeklődés hiányában a buli elmaradni látszik

– fogalmazott. Szavai szerint a választókerületek több mint felében már fél óra alatt megvolt a minimum szükséges 500 aláírás. – Szerintem nem mondok túl nagyot azzal, hogyha fél órán belül azt tudjuk mondani, hogy mind a 106 egyéni választókerületben összegyűlt – tette hozzá.

Magyar Péter a nem sokkal később közzétett videójában már arról számolt be,

egy óra kellett ahhoz, hogy mind a 106 választókerületben összegyűljön a minimum szükséges aláírás.

– Minden körzetben igyekszünk körülbelül ezer aláírást leadni a választási irodának, és utána is folytatjuk tovább az aláírásgyűjtéseket – mondta a Tisza Párt elnöke.

Eközben Orbán Viktor miniszterelnök ugyancsak a Facebookon jelentette be, hogy már minden választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges ajánlásokat. Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk – szögezte le posztjában a kormányfő.

Ezt követően egy videót is közzétett, eszerint Borsod-Abaúj-Zemplén 2. választókerület volt a leggyorsabb.

– Kész. Megvagyunk

– állapította meg, majd közölte, „az, hogy mi leszünk meg legelőször, mi vagyunk a leggyorsabbak, mi vagyunk a legnagyobbak, az mondjuk harminc-egynéhány éves Fidesz-KDNP múlttal a hátunk mögött elvárható”. – Azt mondják, hogy nagyon jó a fogadtatás, az, hogy rendszerváltó hangulat van, az egy ordas nagy kamu, ebből semmi nem igaz – fogalmazott a miniszterelnök.

Mint megírtuk, szombattól kezdetét vette a hivatalos választási kampány: életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok, és elindult az egyéni választókerületi képviselőjelöltek ajánlásgyűjtése az április 12-ei parlamenti választásra. A Nemzeti Választási Iroda pénteki közlése szerint egy nappal az országgyűlési képviselő-választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt délig a jelöltek 147 691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba.