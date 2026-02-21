Feljelentést tesz a DK, miután Dobrev Klára és Jakab Péter fenyegető videóüzenetet kapott

A Demokratikus Koalíció (DK) feljelentést tesz, miután Dobrev Klára és Jakab Péter halálos fenyegető videóüzenetet kapott, amit a Nép Pártján elnöke osztott meg a Facebook-oldalán – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a DK.
A videón az látszik, hogy egy férfi egy fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára és Jakab Péter látható.
– Amit a videón láthatunk, az nem a szabad véleménynyilvánítás kategóriája. Ez a halálos fenyegetés kategóriája. Természetesen nem ijedünk meg. A szükséges jogi lépést megtesszük
– hangsúlyozta Jakab Péter.
A politikus a közösségi oldalán felszólította a magyar politikai élet vezetőit, hangadóit, hogy fejezzék be az emberek hergelését, mert ha annak a gyűlöletáradatnak, amit ránk uszítanak, lesz áldozata, azért minden felelősség kizárólag őket fogja terhelni.