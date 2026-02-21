feljelentés;fenyegetés;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Jakab Péter;Nép Pártján;

Feljelentést tesz a DK, miután Dobrev Klára és Jakab Péter fenyegető videóüzenetet kapott

Természetesen nem ijedünk meg – mondta a Nép Pártján elnöke, és arra szólította fel a magyar politikai élet vezetőit, hogy fejezzék be az emberek hergelését.

A Demokratikus Koalíció (DK) feljelentést tesz, miután Dobrev Klára és Jakab Péter halálos fenyegető videóüzenetet kapott, amit a Nép Pártján elnöke osztott meg a Facebook-oldalán – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a DK.

A videón az látszik, hogy egy férfi egy fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára és Jakab Péter látható.

– Amit a videón láthatunk, az nem a szabad véleménynyilvánítás kategóriája. Ez a halálos fenyegetés kategóriája. Természetesen nem ijedünk meg. A szükséges jogi lépést megtesszük

– hangsúlyozta Jakab Péter.

A politikus a közösségi oldalán felszólította a magyar politikai élet vezetőit, hangadóit, hogy fejezzék be az emberek hergelését, mert ha annak a gyűlöletáradatnak, amit ránk uszítanak, lesz áldozata, azért minden felelősség kizárólag őket fogja terhelni.

A Fidesz az elit és az alsó középosztály koalíciójára építette a hatalmát. Annak a középosztálynak a megerősítését azonban nem végezte el, amelyik a demokrácia bázisaként fontos lenne – állítja Tóth István György közgazdász-szociológus, a TÁRKI Zrt. vezérigazgatója. Interjú.