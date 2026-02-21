feljelentés;fenyegetés;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Jakab Péter;Nép Pártján;

2026-02-21 09:56:00 CET

Feljelentést tesz a DK, miután Dobrev Klára és Jakab Péter fenyegető videóüzenetet kapott

Természetesen nem ijedünk meg – mondta a Nép Pártján elnöke, és arra szólította fel a magyar politikai élet vezetőit, hogy fejezzék be az emberek hergelését.