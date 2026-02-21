Sorok álltak a Tisza Párt aláírásgyűjtő pultjainál, a Fideszéit sok helyen látni se lehetett

Fidesz;aláírásgyűjtés;Demokratikus Koalíció;ajánlások;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;egyéni választókerületi jelöltek;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-02-21 16:12:00 CET

Hiába nevezte kamunak Orbán Viktor a rendszerváltó hangulatot, az ellenzéki pultoknál alakult ki jelentős érdeklődés, volt ahol már délelőtt elfogytak az ívek. A két nagy párt egymásra licitált, Magyar Péter szerint a Tisza Párt délig országosan már negyedmilliónál is több ajánlást gyűjtöttek be.

A Tiszánál álltak a sorok, a Fidesz pultjait sok helyen hiába kerestük, de így is meglettek az aláírások – írja szombati helyszíni tudósításainak összesítőjében a Telex. A két nagy párt közötti vetélkedés az idei parlamenti választási kampánynak már az első hivatalos napján a tetőfokára hágott. Orbán Viktor miniszterelnök már délelőtt tíz óra után azt posztolta a Facebook-oldalán, hogy már összegyűltek egyéni képviselőjelöltjeik ajánlásai. – Mi vagyunk a leggyorsabbak, a legnagyobbak és a legerősebbek – büszkélkedett a Fidesz elnöke, de számokat nem közölt. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke viszont nem sokkal háromnegyed három előtt azt írta, hogy délig már több, mint 250 ezer aláírást gyűjtöttek össze. – Miközben a Fidesz még rengeteg körzetben most sem tudta leadni az elegendő számú ajánlást, a Tisza mindenhol megtette ezt – fűzte hozzá az ellenzéki vezető.

A Telex összeállításából kiderült, hogy az ötven napig, a 2026. április 12-re kitűzött országgyűlési választás napjáig tartó kampány Győrben a vásárcsarnoknál feszültségekkel kezdődött, amikor egy nő a Tisza Párt pultjainál sorban állókra tett megjegyzéseket, a kormánypropaganda szlogenjeit visszhangozva azt állította, hogy az ellenzéki szavazók „a háborúnak” írnak alá, és szégyelljék magukat. Ott a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot nem látták, de a Demokratikus Koalíció kint volt, méghozzá a legnagyobb pulttal, a Mi Hazánk aláírásgyűjtői pedig azt mesélték, egyiküket lenácizta valaki.

A szomszéd Csorna választókerületét az ország legfideszesebb körzeteként tartják számon, de ott nem volt kint az utcán a Fidesz, de feltételezik, hogy a gyorsasági versenyt valószínűleg így is Orbán Viktor pártja nyerte. A kormánypárti jelölt délelőtt 10 óra előtt közösségi oldalán be is jelentette, hogy a szükségesnél kétszer több ajánló tisztelte meg a bizalmával, és már a helyi választási irodánál vannak az ajánlóíveik. Pécsen nagyjából döntetlen körüli helyzet alakult ki a fideszes és a tiszás pultoknál, ahol a fő kampánytéma a kormánypárti aktivisták jóvoltából szintén a háború volt, de a helyszíni tapasztalatok szint az ellenzéki aláírásgyűjtő pultoknál volt tolongtak a legtöbben.

Szegeden a Fidesz és a DK is az irodában kezdte az ajánlásgyűjtést, míg a belvárosában egy óra alatt összegyűjtötte a szükséges ötszáz ajánlást a Tisza párt két jelöltje, sorok alakultak ki. – Hódmezővásárhelyen a Tiszának egy órán belül meglett az 500 aláírás Lázár János egykori választókerületében, Hódmezővásárhelyen se pultozott a Fidesz a főtéren – jelentették a helyszínről, belső információk szerint a fideszesek az idei kampányban inkább házhoz mennek vagy ők maguk fogadják a támogatóikat otthonukban.

Budapesten a Széll Kálmán téren nagy volt a tumultus, amikor ott megjelent a XII. kerületben induló Magyar Péter szimpatizánsaival körülvéve, s közölte, már egy óra alatt összegyűltek az aláírások mind a 106 jelöltre. – Mire a pártelnök a térre ért, két pultban már teljesen beteltek a jelenléti ívek, a Fidesz nem volt jelen – tették hozzá. Hasonló jeleneteknek lehettek a tanúi a többi gyűjtőnél is, a nagy forgalmú budai csomópont ugyanis budai három választókerület határán van. Az összeállítás szerint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái a Fény utcai piacnál voltak aktívak. A Népszava munkatársa Angyalföldön tapasztalta azt, hogy a Fidesz csak a villamossínek mentén jelöltjük plakátjaival a villanyoszlopokon volt jelen. Az egyik áruházlánc előtt 11 óra után a Tisza Párt aktivistái közölték, hogy már korábban elfogytak az aláírásgyűjtő ívek, a szükséges aláírások már rég összegyűltek.