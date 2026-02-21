Sulyok Tamás újra magyarországi látogatásra hívta XIV. Leó pápát

találkozó;Vatikán;meghívás;Madonna;Sulyok Tamás;XIV. Leó pápa;

2026-02-21 16:32:00 CET

Vatikánban fogadta a katolikus egyházfő a magyar köztársasági elnököt, aki egy Madonna-szobor porcelán mását vitte ajándékba. Az államfő delegáció tagja volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is.

A béke napjaink legfontosabb értéke, ezt ma már senki sem vitatja. Európában Magyarország mellett a Vatikán a béke legelkötelezettebb támogatója. Erre a közös alapra helyeztük megbeszéléseinket XIV. Leó pápával, akivel beiktatása után másodszor találkoztunk, ez alkalommal azonban négyszemközt is – közölte szombaton Facebook-oldalán Sulyok Tamás. Az államfő hozzátette, a Szentatyával folytatott személyes megbeszélésen a keresztény értékek védelmének fontosságáról is szót ejtettek, továbbá – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével egyeztetve – magyarországi látogatásra hívta meg XIV. Leó pápát.

A Vatikán közleménye szerint, mielőtt Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa, a magyar államfő és Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár megbeszélést folytatott. – Az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktusövezetekről, valamint a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességéről volt szó – tették hozzá.

A katolikus egyházfő és a köztársasági elnök négyszemközti találkozója több mint fél óráig tartott – közölte a Sándor-palota. Ez volt a második találkozó a pápa és Sulyok Tamás között, aki XIV. Leó tavaly májusi beiktatásán is részt vett a Vatikánban, amikor ugyancsak hazánkba hívta a Szentatyát. Az audiencia végén az államfőhöz csatlakozott a delegációja is, amelynek tagja volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Sulyok Tamás Magyarország ajándékaként egy Madonna-szobrot adott át az egyházfőnek, amely a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, Toporci Madonna néven ismert 15. századi alkotás herendi porcelánból készült hű mása.

Az államfő programja szombat délután a Szuverén Máltai Lovagrend római központjában folytatódik, ahol a rend nagymestere, John Dunlop fogadja. Vasárnap Sulyok Tamást a római magyar közösség templomába várják, a vértanú Szent Istvánról elnevezett bazilikába, ahol magyar misét mutatnak be.