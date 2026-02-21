Magyar Péter: A Tisza Párt elsőként mind a 106 helyen leadta a szükséges számú ajánlást

Fidesz;ajánlás;parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-21 16:31:00 CET

Szerinte a Fidesz még küzd.

Szombat délután a Tisza Párt az induló politikai alakulatok közül elsőként mind a 106 egyéni választókerületben leadta a szükséges számú ajánlást a 2026. április 12-i parlamenti választásra – jelentette be Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint „a Fidesz még küzd”, tudomása szerint van, ahol elsőre nem tudtak 500 aláírást leadni, és olyan hely is, ahol még egyet sem adtak le, ami közvetve cáfolja Orbán Viktor miniszterelnök állítását, amely szerint a k, a Fidesznek sikerült összegyűjtenie a szükséges számú ajánlást.

Mint megírtuk, szombaton hivatalosan is kezdetét vette a 2026. április 12-i parlamenti választást felvezető ötvennapos választási kampány, életbe lépnek a rá vonatkozó szabályok, és indul az egyéni választókerületi képviselőjelöltek ajánlásgyűjtése. Arról, hogy utóbbi a terepen hogyan nézett ki, a Telex összeállítása nyomán írtunk.