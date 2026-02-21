Magyar Péter: A Tisza Párt elsőként mind a 106 helyen leadta a szükséges számú ajánlást

Szombat délután a Tisza Párt az induló politikai alakulatok közül elsőként mind a 106 egyéni választókerületben leadta a szükséges számú ajánlást a 2026. április 12-i parlamenti választásra – jelentette be Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint „a Fidesz még küzd”, tudomása szerint van, ahol elsőre nem tudtak 500 aláírást leadni, és olyan hely is, ahol még egyet sem adtak le, ami közvetve cáfolja Orbán Viktor miniszterelnök állítását, amely szerint a k, a Fidesznek sikerült összegyűjtenie a szükséges számú ajánlást.Magyar Péter és Orbán Viktor is bejelentette, hogy a Tisza és a Fidesz máris összegyűjtötte a szükséges számú ajánlást
Mint megírtuk, szombaton hivatalosan is kezdetét vette a 2026. április 12-i parlamenti választást felvezető ötvennapos választási kampány, életbe lépnek a rá vonatkozó szabályok, és indul az egyéni választókerületi képviselőjelöltek ajánlásgyűjtése. Arról, hogy utóbbi a terepen hogyan nézett ki, a Telex összeállítása nyomán írtunk.Választás 2026: indul a hivatalos választási kampány, kár, hogy Orbán Viktor valamiért már 32 éve nem méreti meg magát egyénibenSorok álltak a Tisza Párt aláírásgyűjtő pultjainál, a Fideszéit sok helyen látni se lehetett