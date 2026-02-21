Sárga lap a Fidesznek?

Már gyűjti az ajánlásokat a veszprémi időközi országgyűlési választáson közösen támogatott, ám független jelöltként induló Kész Zoltán. Az egykori fideszes politikus ma Tésen járja a házakat, hogy az ott élőknek elmondja, aki február 22-én bizalmat szavaz neki, sárga lapot mutat a kormánynak és hozzájárul ahhoz, hogy 2018-ban az ország megszabadulhasson a fideszes uraktól. Eközben az indulni vágyó jelöltek létszáma még mindig nem végleges: Simicska Lajos nem mondott le róla, csak tovább lebegteti, belevág-e az aláírás-gyűjtésbe.