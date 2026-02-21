Szerinte a Fidesz még küzd.
A hitelminősítő ugyan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat, de a 2026-os országgyűlési választás miatti költségvetési lazítás, a hiány és az államadósság várható növekedése a pénzügyi kockázatokat is növeli.
Marko Perković Thompson rockzenész is fellép a hétvégére a horvát fővárosba és környékére szervezett zenei eseményen, amelyre a tervek szerint legalább félmillió embert várnak.
Több intézményben ugyanis elvárásként jelent meg az a központi ajánlás, amely alapján csak azokat a tanulókat lehetne felvenni, illetve behívni szóbelire, akik az írásbelin elérnek egy bizonyos minimumpontszámot
Hétfő délutánig kapott időt.
Hatszor annyi, mint öt évvel ezelőtt. Ehhez képest hét településen és négy fővárosi kerületben kell legalább 500 érvényes ajánlás ahhoz, hogy valakiből polgármesterjelölt legyen a júniusi önkormányzati választáson. Ennél több ajánlást csak a főpolgármester-jelölteknek kell gyűjteniük.
Huszonkilenc ajánlást tesz az Orbán-kormánynak a Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO), amely éves jelentésében számot ad arról is, mennyire hatékony a korrupció megelőzése a legfelső állami vezetők körében.
Komor képet fest a magyar gazdaság állapotáról az Európai Bizottság (EB) friss éves jelentése, amely egyúttal konkrét ajánlásokat is tesz a kormánynak az államháztartási hiány lefaragására, az infláció leszorítására, a szociális támogatási rendszer módosítására, az önkényes adminisztratív beavatkozásokat kizáró, kiszámítható szabályozási környezet kialakítására az üzleti életben.
A cél a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem mellett a magas foglalkoztatottság elérése.
Néhány kattintás és megtudhatjuk, visszaéltek-e nevünkkel.
Az első magyar szakmai javaslat tíz éve készült, a mostani a negyedik aktualizálása.
Először fogalmazott meg ajánlást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) öt év alatti gyermekek számára a fizikai aktivitással, mozgásszegény viselkedéssel és az alvással kapcsolatban.
Vizet inni, közösségben, sok zöldséget és gyümölcsöt enni, tej helyett inkább növényi fehérjét javasol a kanadaiaknak az új, hivatalos táplálkozási ajánlás, amely több évtizedes berögződéseknek és az élelmiszeripar nyomásának ellenállva készült.
Az egészségesebb élet érdekében az országok olyan táplálkozási irányelveket dolgoztak ki, amelyek alkalmazkodnak a lakosság szokásaihoz és lehetőségeihez.
Négy év alatt sikerült összekalapálnia a vádemelést egy választási csalás ügyében az ügyészségnek - ez nem sok jót ígér: ha április 8-án történik valami törvénytelen, akkor lehet, hogy csak 2022-ben kap elégtételt a nép.
Hétfőtől kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) ajánlást fogalmazott meg a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságra (Eb) utazó magyar szurkolóknak, ebben a vészhelyzetek elkerülésére, illetve terrortámadások esetén a túlélésre adnak tanácsokat - közölte a szervezet főigazgatója.
Elkészítette a legújabb magyar táplálkozási ajánlást a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) - közölte a szervezet.
Már gyűjti az ajánlásokat a veszprémi időközi országgyűlési választáson közösen támogatott, ám független jelöltként induló Kész Zoltán. Az egykori fideszes politikus ma Tésen járja a házakat, hogy az ott élőknek elmondja, aki február 22-én bizalmat szavaz neki, sárga lapot mutat a kormánynak és hozzájárul ahhoz, hogy 2018-ban az ország megszabadulhasson a fideszes uraktól. Eközben az indulni vágyó jelöltek létszáma még mindig nem végleges: Simicska Lajos nem mondott le róla, csak tovább lebegteti, belevág-e az aláírás-gyűjtésbe.
Egyetlen ajánlás is elegendő ahhoz, hogy valaki polgármester- vagy képviselőjelölt legyen a Zala megyei Iborfián, az ország legkisebb lélekszámú, önálló testületet működtető településén, ahol ugyanennyi szavazattal nyerni is lehet.
Mától gyűjthetik az ajánlásokat az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek. A korábbi évektől eltérően a választók nem kapnak ajánlószelvényt választási értesítőjük mellé, mivel az ajánlószelvény-gyűjtést felváltotta az írásbeli - ajánlóíven történő - ajánlás.
Hétfőn kezdhetik meg az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlások gyűjtését. Ajánlásokat csak zaklatás nélkül szabad gyűjteni, és nem lehet a választók ajánlását munkahelyeken, egészségügyi, közigazgatási vagy önkormányzati intézményekben, valamint tömegközlekedési járműveken kérni.
Ma kell minden jegyzőnek és megyei főjegyzőnek megállapítania az önkormányzati választáson a jelöltek és listák indulásához szükséges ajánlások számát.
A kormány kikéri magának, hogy Magyarországon szegregáció lenne, és nem ért egyet a brüsszeli javaslatok jelentős részével. Így a költségvetésre, az adórendszerre, a foglalkoztatásra és az üzleti környezetre vonatkozóakkal sem. Arra azonban információink szerint kevés az esély, hogy Brüsszel bármelyik kérdésben is visszavonulót fújjon.
Több ponton nem ért egyet az Európai Bizottság ajánlásaival a magyar kormány, erről szóló javaslatait tegnap elküldte Brüsszelbe. A nemzetgazdasági tárca már korábban közölte, hogy a bizottsági ajánlások szerinte nem veszik figyelembe a magyar gazdaság "vitathatatlan javulását".
A Demokratikus Koalíció leadta a Nemzeti Választási Bizottságnak az európai parlamenti választáson induláshoz szükséges ajánlásokat - közölte a párt ügyvezető alelnöke.
A választási szervekhez és a rendőrséghez fordul az ötpárti ellenzéki szövetség, miután egyik jelöltjéhez - Helmeczy Lászlóhoz - ismeretlenek olyan aktacsomagot juttattak el, amely vélelmük szerint másolt ajánlóíveket, így hamis aláírásokat tartalmaz.