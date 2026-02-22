Padlótisztítót ivott, majd meztelenül fekvőtámaszozni kezdett és beteggel együtt ellopott egy mentőautót

lopás;Egyesült Államok;mosószer;mentő;Wisconsin;meztelenség;



A rendőrök még csaknem 30 kilométeren át üldözték, mielőtt elkapták.

A Fox11 számolt be egy egészen szürreális jelenetről Wisconsin államban, amely azt eredményezte, hogy a 37 éves Stevens Point-i lakos Benjamin Feltz tíz különböző vádponttal nézhet szembe a bíróságon.

A beszámoló szerint a férfi beismerte, hogy megivott körülbelül fél üveg felmosószert, mielőtt meztelenül kiment az utcára. A Wisconsin Rapids-i rendőrség kedden délután nem sokkal fél hat előtt arról kapott bejelentést, hogy a férfi meztelenül fekvőtámaszozik, a közelben tartózkodókra pedig trágárul kiabál. Röviddel ezután két mentős, aki épp egy beteget látott el, arra lett figyelmes, hogy becsukódik az autó ajtaja, s meglátták a vezetőülésen a férfit, akinek személyleírása megegyezett a meztelen fekvőtámaszozóéval.

A férfi elhajtott a kocsival, közben a beteg, egy 50 éves nő hiába kiabált neki, hogy vesebetegsége van és haldoklik, az rá se hederített. A rendőrök üldözőbe vették a lopott mentőkocsit, ami több mint 145 kilométer per órás sebességgel kezdett száguldozni, a közlekedési szabályokat természetesen teljesen figyelmen kívül hagyva. 29 kilométernyi üldözés után végül a rendőrök egy sáros kukoricatáblában fogták el a lopott mentőautót, Pittsville közelében.

Benjamin Feltzet ezek után kirángatták a mentőautóból és megszondáztatták, de az nem mutatott ki alkoholt a szervezetében. A férfi elismerte, hogy lehetett némi „fű” a szervezetében, de hogy pontosan mikor fogyasztotta, arra már nem emlékezett. Arra viszont igen, hogy délután lehúzott egy fél üveg Fabuloso márkájú padlótisztítót. Hogy mindezt miért tette, az nem világos, a beszámoló szerint önkárosító, illetve öngyilkossági szándéka nem volt. Kihallgatása után állítólag még fenyegetőzni is kezdett a rendőrök felé.

Hogy a mentőautóval együtt ellopott beteg milyen állapotban volt a történtek után, arról a rendőrség nem adott tájékoztatást. Mindenesetre Benjamin Feltzet most egyebek között gondatlan veszélyeztetéssel, trágár és buja viselkedéssel, valamint a rendhagyó ital elfogyasztása miatt ittas vezetéssel is vádolják. A bíróság 100 000 dolláros óvadékot szabott ki és elrendelte a cselekvőképességi tárgyalást.