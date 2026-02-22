egészségügyi ellátás;hajó;Grönland;Donald Trump;Louisiana;

Mert szerinte ott nem gondoskodnak a betegekről.

Kórházhajót küld Grönlandra Donald Trump, Jeff Landryvel, Louisiana kormányzójával együttműködésben - jelentette be az amerikai elnök a Reuters szerint, nem sokkal azelőtt, hogy vacsorát tartott a Fehér Házban a republikánus kormányzóknak, ahol Jeff Landry mellett ülve beszélgetett.

„Louisiana fantasztikus kormányzójával, Jeff Landryvel együttműködve egy nagyszerű kórházhajót küldünk Grönlandra, hogy gondoskodjunk a sok beteg emberről, akikről ott nem gondoskodnak. Úton van!!!” - írta Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön közzétett bejegyzésében, de hogy pontosan mire alapozza, hogy nem gondoskodnak a betegekről Grönlandon, az nem derült ki. Arra pedig sem a Fehér Ház, sem Landry irodája nem reagált a Reuters megkeresésére, hogy Dánia vagy Grönland kérte-e a hajót, illetve, hogy mely betegeknek van szükségük segítségre. Az amerikai védelmi minisztérium sem kívánt nyilatkozni a témában.

A dán Közös Sarkvidéki Parancsnokság néhány órával Trump bejegyzése előtt jelentette be, hogy evakuálták egy Grönland közelében tartózkodó amerikai tengeralattjáró legénységének egyik tagját, mert orvosi ellátásra volt szüksége. Hogy az amerikai elnök posztját ez motiválta-e, és hogy az egészhez mi köze Louisiana kormányzójának, nem tudni, már csak azért sem, mert az amerikai haditengerészetnek két kórházhajója, a Mercy és a Comfort sem Louisianában tartózkodik.

Mint ismert, az amerikai elnök hosszú ideje Grönland elfoglalásáról fantáziál, és eleinte ennek katonai érvényesítését sem zárta ki, de hosszas tiltakozások után - és miután kiderült, hogy az amerikai lakosság jelentős része sem támogatna egy ilyen akciót - végül a davosi Világgazdasági Fórumon arról beszélt, hogy katonai erőt nem fog alkalmazni az ügyben.