Vármegyék és főispánok helyett modern köztársaságot akar a Demokratikus Koalíció, betiltaná a nemesi címek használatát is

DK;megszüntetés;címek;rangok;

2026-02-22 17:39:00 CET

Itt az ellenzéki 15. törvényjavaslata kormányváltás utánra.

A Demokratikus Koalíció állítása szerint felkészült a kormányváltás utáni időkre, és pontosan tudja, mit akar tenni az új parlamenti ciklusban. Nem ígéretekkel, hanem kész törvényjavaslatokkal készül. Már most megvannak azok a konkrét jogszabály-tervezeteik, amelyeket a kormányváltás utáni új Országgyűlés legelső ülésein be akarnak nyújtani – ezeket mutatják be hétről hétre a választásokig.

Ezen a héten a DK a 15. törvényjavaslatát mutatták amely a pártállásfoglalása szerint egy világos értékválasztásról szól: Magyarország egy modern köztársaság, nem pedig egy középkori, úr és szolga viszonyán alapuló feudális állam.

Az elmúlt években azt láthattuk, hogy az Orbán-kormány tudatosan próbálja visszahozni a múlt árnyait. 2022-ben visszahozták a főispán elnevezést, egy feudális eredetű rangot, amely nem a modern demokráciák világához, hanem az elnyomó középkori társadalomhoz, a földesurak és a jobbágyok világához tartozik – hangoztatja lapunkhoz is eljuttatott közleményében az ellenzéki párt

A Demokratikus Koalíció 15. törvényjavaslata kimondja: Magyarország a polgárok egyenlő közössége. A közhatalom gyakorlása nem nemesi címhez, nem történelmi ranghoz, hanem demokratikus felhatalmazáshoz kötődik. Az ellenzéki párt nemcsak az elnevezésekben akarja megszüntetni a fideszes rangmániát, Magyarország államformája továbbra is köztársaság, a köztársaság lényege pedig az egyenlőség, nincsenek urak és szolgák, nincsenek nemesek és jobbágyok. A törvényjavaslat elsőként egyértelműen kimondja, hogy a főispán cím megszűnik. A jogszabályokban mindenhol a „kormánymegbízott” megnevezés lép a helyébe.

Második lépésként a törvény büntetést is kilátásba helyez, ha valaki mégis élne a tiltott megnevezésekkel. Ha például valaki nagy nyilvánosság előtt vagy hivatalos eljárásban nemesi, főnemesi rangra utaló címet, előnevet, jelvényt használ, vagy olyan megszólítást alkalmaz, ami társadalmi megkülönböztetésre utal – például „főméltóságú”, „nagyméltóságú”, „kegyelmes” vagy „tekintetes” úr –, az szabálysértést követ el, amelyet legfeljebb 150 ezer forintos pénzbírsággal akarnak büntetni.