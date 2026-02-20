A Janaf horvát olajcég szerint Magyarország most már jelentős mennyiségű nem orosz kőolajat is kap az Adria-kőolajvezetéken

MOL;kőolaj;Horvátország;Adria;orosz olaj;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-20 21:45:00 CET

Az Adria-kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába is szállít nyersanyagot a horvát cég, amely teljesen alaptalanok azok a magyar állítások, amelyek szerint az üzemanyag-ellátásban zavar lenne.

Jelenleg jelentős mennyiségű nem orosz kőolajat szállítanak a Adria-kőolajvezeték keresztül a Mol-csoport számára, míg további három, szintén a Mol-csoport számára nem orosz kőolajat szállító tartályhajó tart az Omišalj terminál felé – idézte a Telex a horvát olajvállalat pénteki, a Magyarország és Szlovákia felé történő kőolajszállításról kiadott közleményét. A Janaf közölte, folyamatos a szállítás, ezeket körülményeket figyelembe véve teljesen alaptalanok azok az állítások, miszerint az említett országok üzemanyag-ellátási zavarok szélén állnának, és nem volt szükség a tartalékok igénybevételére sem.

A Janaf tartja magát ahhoz, hogy az eddigi tesztek alapján az Adria-kőolajvezeték teljes mértékben képes fedezni Magyarország és Szlovákia nyersolajszükségletét. A Janaf a partnerséget és a megbízhatóságot tartja a legfontosabb üzleti értékének, és tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása továbbra is biztosított legyen. Reményei szerint a következő találkozón a Mol elfogadja majd a Janaf javaslatát arra, hogy a következő egy hónapos tesztidőszak alatt egymillió tonna nyersolajat küldjön az Adria-kőolajvezetéken.

A portál kitért arra, hogy a Janaf és a Mol, illetve Horvátország és Magyarország, illetve Szlovákia vezetése folyamatos üzengetésben vannak egymással, amióta egy orosz drón nyomán keletkezett sérülés után a Barátság-vezetéken nem jön olaj Oroszország felé Közép-Európába. Megjegyezték, Hernádi Zsoltnak, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójának a Telexen csütörtökön megjelent ott interjújából kiderült, hogy a Mol egy orosz olajszállítmányt rendelt Omišaljba, de annak sorsára a Janaf-közlemény nem tért ki. Azonban Szabó Szabolcs, a Mol-csoport Downstream üzletágának ellátásilánc-menedzsmentért felelős szenior alelnöke az Indexnek azt nyilatkozta, hogy az orosz mellett rendeltek kőolajat Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából is, és a finomítóikat is átalakítják, hogy hogy többféle olajtípust fel tudjanak dolgozni.