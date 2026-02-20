Szijjártó Péter: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátságon, az Orbán-kormány is blokkolni fogja az Ukrajna szempontjából fontos EU-s döntéseket

Orbán-kormány;támogatás;Ukrajna;Szijjártó Péter;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-20 20:41:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezek közél a döntések közé tartozik az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügye is, csakhogy abból Magyarország a szlovákokkal és a csehekkel együtt pont kimarad.

Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági pénteken Mátészalkán.

Bár Magyarország Magyarország a szlovákokkal és a csehekkel együtt pont kimarad a hitelfelvételből, a pénzt 24 EU-tagország dobja össze az agresszor Oroszország ellen védekező kijevi vezetés következő két évére, a KKM közlemánye szerint a tárcavezető azt állította, Ukrajna a magyar ellenzékkel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot annak érdekében, hogy olajellátási zavart állítsanak elő és ezer forintra növeljék a benzinárat a választások előtt. – Mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem fizetünk az ukránoknak a háborúért, nem engedjük a magyar emberek pénzét elküldeni Ukrajnába, és nem engedjük, hogy megemeljék a benzinárat Magyarországon – visszhangozta az Orbán-kormány hazug propagandáját Szijjártó Péter.

Megismételte, hogy a kőolajszállítás akadályozásával Ukrajna sérti az Európai Unióval kötött társulási megállapodását, és aláhúzta, hogy mindaddig, amíg a kijevi vezetés így tesz, addig az Orbán-kormány is blokkolni fogja az Ukrajna szempontjából fontos EU-s döntéseket. – Így azt a döntést hoztuk, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hitel ügyét mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken – jelentette ki a tárcavezető, aki arról most sem emlékezett meg, hogy a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezeték egy tárolóegységét orosz támadás érte 2026. január 27-én. Erről Gulyás Gergely beszélt a csütörtöki kormányinfón, mondván, ukránok hazudtak, azt ígérték ugyanis, hogy 2026. február 12-ig helyreállítják a kőolajszállítást. Mivel ez nem történt meg, az Orbán-kormány leállította a dízelszállításokat Ukrajna felé, de gondolkodik az áram- és a földgázellátás leállításán is – jelezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az nem világos, hogy az Orbán-kormány hogyan blokkolhatja a 90 milliárd eurós hitel felvételét. Erről megerősített együttműködésben döntött a 24 EU-tagország, amelyet Orbán Viktornak is támogatnia kellett, hiszen EU-s költségvetést érintő kérdésről volt szó. Bár az Orbán-kormány hivatalosan még mondhat nemet, az EU-nak már van mechanizmusa arra, hogy felülírja az egyhangú döntésről szóló követelményt. Az EU eddig a Putyin-rezsim elleni szankciók ügyében élt a lehetőséggel.