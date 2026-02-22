A dán védelmi miniszter szólt Donald Trumpnak, hogy Grönlandnak nincs szüksége az amerikai kórházhajóra

Dánia;egészségügyi ellátás;hajó;Grönland;Donald Trump;

2026-02-22 15:00:00 CET

Troels Lund Poulsen jelezte, hogy minden grönlandi beteget ellátnak.

Mint beszámoltunk róla, Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön jelentette be, hogy kórházhajót küld Grönlandra, „hogy gondoskodjunk a sok beteg emberről, akikről ott nem gondoskodnak.” Hogy mi alapján jutott arra a következtetésre, hogy az autonóm szigeten nem látják el a betegeket, azt nem tudni, mindenesetre Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter azóta jelezte is, hogy nincs szükség a kórházhajóra.

A dán tárcavezető az MTI szerint úgy fogalmazott a DR televíziónak: „A grönlandi lakosság megkapja a szükséges egészségügyi ellátást. Ezt vagy Grönlandon kapják meg, vagy ha speciális kezelésre van szükség, akkor Dániában. Tehát nem úgy tűnik, hogy Grönlandon különleges egészségügyi kezdeményezésre lenne szükség.”

Grönlandon öt regionális kórház működik, a fővárosi, nuuki kórház pedig az egész területről fogadja a betegeket. Az egészségügyi ellátás ingyenes. A grönlandi betegek dán kórházakban történő ellátásának javításáról pedig február elején írt alá megállapodást Koppenhágával a grönlandi autónóm vezetés.

Troels Lund Poulsennek elmondása szerint egyébként nincs is tudomása arról, hogy úton lenne Grönland felé az amerikai kórházhajó.

Mint ismert, az amerikai elnök hosszú ideje Grönland elfoglalásáról fantáziál, és eleinte ennek katonai érvényesítését sem zárta ki, de hosszas tiltakozások után - és miután kiderült, hogy az amerikai lakosság jelentős része sem támogatna egy ilyen akciót - végül a davosi Világgazdasági Fórumon arról beszélt, hogy katonai erőt nem fog alkalmazni az ügyben.