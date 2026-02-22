Jött egy ritka világsiker, magyar csillár nyerte a világítástechnika legjelentősebb díját

Magyarország;díj;világítás;

2026-02-22 18:55:00 CET

A LumoConcept a szakma igazi nagyágyúit utasította maga mögé.

Nem mindennapi bravúrt ért el a magyar LumoConcept. Az egyedi lámpák és világítástechnikai megoldások tervezésével és gyártásával foglalkozó stúdió ugyanis az Alchhabi Diána által tervezett Bloomaire nevű kinetikus csillárjával január végén elnyerte – több mint 180 nevező közül – az iparág egyik legjelentősebb szakkiállításának és versenyének, a dubaji Light + Intelligent Building Middle East Awards legjelentősebbnek tartott, „Decorative Lighting Product of the Year” (Az év dekoratív világítástechnikai terméke) díját. Az eseményt a világ fénytechnikai iparágának három legfontosabbja között tartják számon a németországi Light + Building és az amerikai LightFair mellett. Szakmai körök véleménye szerint ráadásul a közel-keleti kiállítás gazdasági és piaci szempontból az említettek közül is kiemelkedik, miután a térség bővelkedik presztízs- és luxusberuházásokban, amelyek fejlesztői erre, illetve az itt győzelmet elérő projektekre fokozottan figyelnek.

A Bloomaire a szakma igazi nagyágyúit utasította maga mögé, hiszen a kategória döntőjébe olyan, az iparág nagy és befolyásos szereplői jutottak – amelyek közül számos globális értékesítési hálózatot működtet –, mint az olasz iGuzzini a Clan Mini termékével, vagy a szintén olasz Linea Light Group a Gravita lámpájával. A LumoConcept egyébként nemcsak ebben a kategóriában ért el eredményt, mert az Onyx étterem új helyiségének világítástechnikai megoldásával és kialakításával, az Onyx Aetherrel az év nemzetközi projektje) kiírásban is a döntőbe jutott.

Az eredmény jelentőségét mutatja, hogy közvetlenül a díjkiosztó gálán, ahol több száz iparági szakember, ingatlanfejlesztő és beszállító vett részt, már érdeklődtek a cég és a Bloomaire iránt – mondta a Népszavának Bugár Edina, a társaság marketingmenedzsere. Sőt, azóta több megkeresést is kapott a cég. Az eredmény érzékelhetően ajtókat nyitott meg – tette hozzá Édes Balázs ügyvezető. Ez nagyon fontos számunkra, mert nem rendelkezünk a globális szereplőkhöz mérhető költségvetéssel és lehetőségekkel, így magunknak kell felfedeznünk a világot lépésről lépésre – folytatta –, éppen ezt a célt szolgálta a kiállításon való részvétel is.

A korábbi évek példái alapján, aki ezen a versenyen a meghirdetett kategóriák valamelyikében az első helyet elviszi, annak érdemi esélye nyílik, hogy valóban meghatározó, nem ritkán az egész világ figyelmét felkeltő projektekhez kap meghívót.

Ennek oka, hogy a megítélés szerint ebben a régióban nem elég jónak, hanem díjazottnak kell lenni. Az ingatlanfejlesztők ugyanis gyakran az elismerésben részesültek szűk listájáról válogatnak projektjeikhez, és nem nagyon néznek másfelé. Így például a már említett iGuzzini – többszörös győztesként – kapta meg a Louvre Abu Dhabi teljes világításának kialakítását úgy, hogy a múzeumot a Közel-Kelet egyik legfontosabb kulturális beruházásaként tartanak nyilván. A közel-keleti győzelme után pedig a német Erco pedig felkérést kapott a világ legmagasabb épületének, a Burj Khalifának egyes az exkluzív tereinek, köztük a 124. és 125. emeleten található „At the Top” kilátó világítástechnikai megoldásainak megtervezésére.

A teljesen egyedi Bloomaire egyébként egy jelentős és intenzív fejlesztési folyamat eredménye – mondta Édes Balázs.

A csillár elkészítése és tervezése mögött ugyanis mintegy hat hónap munka áll. Ez azért figyelemre méltó, mert például egy sorozatgyártott asztali lámpa elkészítése is elérheti az egy-másfél évet

– tette hozzá. A zsűri szerint a LumoConcept alkotásának különlegessége abban rejlik, hogy nem egy statikus tárgy, hanem egy biomimetikus mozgásra képes „élő” csillár. A lámpatest szirmai ugyanis olyan mozgásra képesek, amelyek egy virág nyílását és záródását utánozzák, folyamatosan változtatva a formai megjelenést és a fényhatást. A mozgás teljes szinkronban van a színhőmérséklet változásával, ami különleges élményt kínál a helyiségben lévők számára. Bugár Edina szerint éppen ez a koncepció és a csillár esztétikája az, ami igazán rezonálhatott a közel-keleti igényekre, és amelyet végül díjazott az összesen 34 tagból álló zsűri.

Ilyen megoldásokra egyre komolyabb igény van egy jól meghatározható, magas megrendelői körben. Egy-egy szálloda vagy étterem részéről ugyanis határozott igényként merül fel a saját arculat kialakítása, amelyben a világítástechnika komoly szerepet kaphat, hiszen egészen különleges élményt és hangulatot tudnak megteremteni egy-egy helyiségben.